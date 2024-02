"20h30 le samedi" du 24 février 2024 : Whitney Houston / Jenifer Lopez « I will always love you » sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 24 février 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « I will always love you ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" raconte le parcours de deux icônes de la pop américaine qui ont marqué leur époque. Whitney Houston l’une des plus belles voix des années 1980 et 1990 et la "bomba latina" Jennifer Lopez qui revient après dix ans d’absence avec un nouvel album.

Le jour où > Whitney Houston offre un moment d’unité à l’Amérique

Sa voix unique de quatre octaves et demie marquera à jamais toute une génération. Whitney Houston, dont la marraine n’était autre qu’Aretha Franklin, a connu un succès immédiat à l’âge de 21 ans.

Son interprétation de I will always love you dans Bodyguard, la bande originale de film la plus vendue au monde, la classera au rang des divas de l’industrie musicale américaine.

Whitney Houston est tout un symbole dans cette époque où l’Amérique n’en finit pas d’affronter ses démons, ceux de la ségrégation. Avec Mickael Jackson, c’est une des rares artistes de couleur à plaire à tous les publics, et à passer sur les grandes radios américaines.

Elle fait le pont entre les communautés, à tel point qu’en 1991, alors que les Etats-Unis viennent d’entrer en guerre dans le Golfe, elle va réussir à réconcilier l’Amérique. Lors du Superbowl à Tampa en Floride, la reine de la soul interprète l’hymne américain, dans une version qui a rassemblé la nation.

Actu > Le retour de Jennifer Lopez

Battante, fière de ses origines portoricaines et de son parcours, Jennifer Lopez a fait de son itinéraire un storytelling. Elle incarne « l’American Dream », une des premières figures d’inspiration latino, dans un pays qui compte près de 20% d’hispaniques, mais qui manquait jusqu’ici cruellement de modèles.

Après dix ans d’absence, elle revient avec un nouvel album This Is Me... Now, et un film autobiographique musical du même titre disponible sur Prime Video depuis le 16 février.

Un documentaire intitulé La plus grande histoire d’amour jamais racontée sortira le 27 février sur la même plateforme dans lequel elle se livre comme rarement.