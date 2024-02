"Grands Reportages - ll était une fois : leurs plus grandes affaires" dimanche 25 février 2024 sur TF1

Dimanche 25 février 2024 à 14:50, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" le document « Il était une fois : leurs plus grandes "Affaires" » réalisé par Sébastien Girodon.

Des « grands flics », légendes de la police judiciaire ou simples flics au parcours exceptionnel, nous racontent l’affaire qui a bouleversé leur vie, l’enquête qui a marqué un tournant dans leur carrière. Celle qui hante encore aujourd’hui leur esprit et continue à agiter leurs nuits. Par une narration originale “Grands Reportages” propose une autre façon de raconter les grandes affaires policières, les enquêtes criminelles de haut vol.

Ce numéro est consacré aux commissaires Charles Pellegrini, Pierre Richard et Martine Monteil.

Charles Pellegrini et Pierre Richard, avec leurs faux airs de « Tontons flingueurs de la Police Judiciaire des années 70-80 », nous racontent la traque interminable qui a fini par aboutir au démantèlement de la plus célèbre bande de braqueurs de la fin du XXème siècle : le Gang des Lyonnais. Leurs récits entremêlés, parsemés d’anecdotes croustillantes et de révélations étonnantes, donnent un nouvel éclairage et une saveur toute particulière à cette inépuisable enquête qui se termine par le plus grand déploiement de forces de Police et de Gendarmerie des années 70 : l’opération « Chacal ».

Martine Monteil, première femme à avoir dirigé –entre autre- « l’antigang » (la Brigade de Répression du Banditisme) et « la crim’ » (la Brigade Criminelle) du célèbre « 36 quai des Orfèvres », raconte avec poigne et élégance, comment elle a croisé la route du tout premier tueur en série de sa carrière. En novembre 1977, dans les parkings du 10ème arrondissement de Paris, un sadique viole et tue plusieurs jeune-femmes à quelques jours d’intervalle. La jeune commissaire stagiaire Martine Monteil, 27 ans à l’époque, sera amenée à « faire la chèvre » dans les parkings parisiens pour tenter d’appâter le meurtrier et réussira, après qu’il a été arrêté, à recueillir les aveux du suspect, enfermé jusque-là dans un mutisme complet.

Pour illustrer et enrichir les récits de ces brillants conteurs, des images d’archives, de nombreux éléments originaux du dossier comme des photos de surveillance ou des PV d’auditions, ainsi que des extraits de films de fiction ou des évocations mettant en scène les étapes-clés de ces enquêtes surprenantes…