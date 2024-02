"20h30 le dimanche" du 25 février 2024 : Laurent Delahousse reçoit Patrick Fiori sur France 2

Dimanche 25 février 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche".

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

La story > Jean-Jacques Goldman



Laurent Delahousse retrace le parcours d'un mythe français, Jean-Jacques Goldman. Celui qui a vendu plus de 28 millions d'albums s'est retiré de la scène médiatique depuis 2002. Plus de vingt années sans concert ni album de l'artiste, et pourtant, sa popularité ne fléchit pas, son répertoire ne cesse d’être joué et repris par la jeune génération.

La tournée L'Héritage Goldman, qui a commencé en 2023 avec Michael Jones, son guitariste et collaborateur historique, remplit actuellement les salles de France. Elle est prolongée jusqu'en novembre 2024 avec près de 70 dates supplémentaires. Quelles traces Jean-Jacques Goldman a-t-il laissé ? Plusieurs artistes racontent l’impact de ses chansons dans leurs vies.

L'interview > Patrick Fiori



Le chanteur révélé dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998, évoque sa carrière, ses succès et ses collaborations avec Jean-Jacques Goldman. Il revient aussi sur ses origines arméniennes du côté de son père, alors que Missak Manouchian a fait son entrée au Panthéon mercredi 21 février.

Sur le plateau de "20h30 le dimanche", il interprètera un extrait de son nouvel et douzième album, Le chant est libre, réalisé avec la collaboration d'artistes comme Amel Bent, Claudio Capéo, Slimane, Soprano et Ycare.

Patrick Fiori sera en tournée dans toute la France du 16 mars au 14 décembre 2024.