"Grands Reportages - Cyber-arnaques : la traque aux escrocs" samedi 2 mars 2024 sur TF1 - Vidéo

Samedi 2 mars 2024 à 13:40 dans "Grand Reportages", TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Cyber-arnaques : la traque aux escrocs » réalisé par Laetitia Pongi et Elodie Branson.

Une arnaque sur deux a aujourd’hui lieu en ligne. 26 millions de Français en seraient victimes chaque année. Les chiffres font froid dans le dos. Fausses offres d’emploi, ventes mensongères de camping-car, formation étudiante fictive ou même chirurgie esthétique illégale : la cybercriminalité prend des formes de plus en plus variées. Pour dénicher les arnaqueurs cachés derrière leurs écrans, des citoyens, qu’ils soient victimes ou non, ont décidé d’agir.

Près d’Avignon, Jean-Marie vit un cauchemar depuis plus de huit mois. Régulièrement il reçoit des appels et des visites de personnes, souvent agressives, venant réclamer un camping-car qu’il leur aurait vendu sur un célèbre site de petites annonces en ligne. Pourtant, ce gérant d’une entreprise de réparation de camping-cars n’a jamais vendu de véhicule. Des escrocs ont usurpé son nom et celui de son entreprise pour arnaquer les acheteurs. Le préjudice s’élève à près d’un million d’euros mais aucune procédure judiciaire n’est en cours. « Moi la justice, je n’y crois plus, on est abandonné », souligne Jean-Marie. Aidé par son meilleur ami Michel-Henri, il se lance dans un long combat pour prouver son innocence.

A Paris, Marie, elle, pensait offrir à son fils une formation d’excellence pour réussir ses études de médecine. En découvrant la brochure de l’institut, son site bien référencé et ses messages accrocheurs « Nous préparons l’élite médicale de demain », elle n’hésite pas à verser les 6 366 euros pour réserver une place au sein de cette classe préparatoire. Mais après une très étrange journée « portes ouvertes », elle tombe des nues : « On va ressortir moins d’une heure après sans avoir obtenu de complément d’informations et en ayant la conviction que c’est une escroquerie ». Elle décide alors de mener l’enquête. Ce qu’elle découvre est terrible : l’institut est factice, la formation n’aura jamais lieu. Au total 300 familles sont tombées dans le panneau ! Certaines ont même dû vendre des biens immobiliers pour offrir cette formation à leur enfant. Marie réunit les autres victimes au sein d’un même groupe, ensemble elles n’espèrent qu’une chose : obtenir réparation.

La chasse aux cybercriminels, Sandoz, un Youtubeur français, en a fait son métier. Ancien courtier en assurance, il lutte sans relâche contre les escrocs du web et publie des vidéos où il les piège sur sa chaîne Youtube. Sa cible privilégiée, ce sont ceux qu’on appelle les brouteurs, des réseaux d’arnaqueurs qui opèrent principalement depuis l’Afrique de l’Ouest. Pour en apprendre encore davantage sur leurs méthodes, il va se rendre en Côte d’Ivoire pour la première fois. « Mon objectif c’est de leur faire peur, ils ne sont pas si intouchables que ça, explique-t-il. Je veux leur montrer que les choses vont commencer à bouger et pourquoi pas tenter de mettre un terme à tout ça ».

Audrey, elle-aussi, s’est lancée dans la traque aux escrocs du net. Il y a deux ans, cette maman de deux enfants a créé un compte Instagram pour dénoncer les stars de la téléréalité et les influenceurs qui font la promotion de produits frauduleux et de médecine esthétique à bas prix sur les réseaux sociaux. Son nouveau combat : mettre en garde contre les faux médecins qui pratiquent illégalement les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres, le visage et même les fesses. « On touche au corps ce n’est pas anodin », s’offusque-t-elle. Pour mettre en garde les futures candidates aux injections et éviter des drames, Audrey a décidé de partir en guerre contre ces prétendus chirurgiens en les démasquant sur le terrain. Aux cotés d’Audrey et de victimes, nous infiltrerons les cabinets de fortune, parfois dans des appartements privés, de fausses injectrices.