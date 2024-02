"Reportages découverte - Quête d'excellence, des artisans aux mains d'argent" sur TF1 samedi 2 mars 2024

Samedi 2 mars 2024 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Quête d'excellence, des artisans aux mains d'argent » un document réalisé par Claire Leisink.

Longtemps les artisans d’art ont œuvré en toute discrétion, dans l'ombre de leurs ateliers. Leurs savoir-faire étaient connus mais peu valorisés.

Mais depuis peu, ils gagnent en reconnaissance et en notoriété. Grace à des concours certains sont devenus champion du monde ou meilleur ouvrier de France. Chaque discipline a même ses stars. Car l’artisanat répond à des critères revenus à la mode : le « made in France », l’humain, la pérennité des savoirs et des pièces conçues pour durer une vie entière.

Chaudronniers, carrossier, ébéniste ou luthier, pendant près d’un an une équipe de "Reportages découverte" a suivi des artisans, aguerris ou apprentis, qui se lancent dans des défis hors du commun.

A Saint-Rémy-lès-Chevreuse, près de Paris, la fondation de Coubertin fait la part belle aux métiers manuels. Depuis un demi-siècle, on vient y apprendre l’excellence. Ici, 150 artisans travaillent les métaux, le bois ou des pierres pour les plus grands chantiers du patrimoine français. Cette année, dans l’atelier chaudronnerie, les équipes vont restaurer le buffet d’eau, une fontaine monumentale qui trône depuis 300 ans dans les jardins du Trianon, à Versailles. « On a vraiment à cœur de transmettre à nos jeunes la culture du métier, la passion, la connaissance du travail manuel », indique Philippe Pagnon qui conduit ce chantier hors du commun. Mais rénover un tel monument réserve forcément des surprises.

Au centre de formation du GARAC, l’exigence est la même. L’école nationale des professions automobiles offre une formation rarissime : carrossier-tôlier de véhicules historiques. Il n’y a qu’une poignée d’élus chaque année, mais tous ont à cœur d’apprendre un métier qui tend à disparaître. Comme Elsa, qui vient d’être admise et n’en croit pas ses yeux. « Je suis une fille dans un milieu jusqu’ici très masculin, mais la carrosserie, je vois ça comme de la sculpture utile, c’est de l’art. ». Pour intégrer l’un des plus prestigieux ateliers de carrosserie, Elsa va devoir montrer de quoi elle est capable.

Enfin, à Mirecourt, dans les Vosges, les élèves sont eux aussi sélectionnés sur le volet. Ils sont 12 à accéder à la meilleure école d’Europe pour devenir luthier. Carole a 40 ans, elle a tout plaqué pour exercer enfin le métier de ses rêves. « Je me sens à ma place ici, j’ai l’impression chaque jour de renaître au contact du bois. » Pour autant, le métier reste difficile, et on estime que l’apprentissage se fait tout au long de la vie. Il faut par exemple entre 10 et 15 ans à un luthier pour commencer à maîtriser son métier. Apprendre l'excellence est un long chemin…