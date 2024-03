"Reportages découverte - Construire la maison de ses rêves : joies et galères" sur TF1 dimanche 3 mars 2024

Dimanche 3 mars 2024 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Construire la maison de ses rêves : joies et galères », un document réalisé par Emilie Refait.

Bâtir sa maison de ses propres mains, un rêve qui semble tout droit sorti des contes pour enfants : maison de paille, de bois ou de briques ? En France, ils seraient pourtant entre 8 000 et 10 000 foyers à se lancer, chaque année, dans l’aventure de "l’autoconstruction", soit plus de 5 % de l’ensemble des maisons construites. Par amour du bricolage, pour s’approprier sa vie mais le plus souvent par souci d’économie.

Une équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre familles qui ont entrepris de bâtir elles-mêmes la petite maison de leurs rêves.

Claire a quarante-huit ans. Fan absolue de la célèbre série américaine "La Petite maison dans la prairie", elle a décidé de construire une réplique dans son jardin en Bretagne. Dès le début de la construction, elle est assaillie par les demandes de visites sur les réseaux sociaux, de tous les fans, beaucoup plus nombreux qu’on ne peut l’imaginer. « Je réalise mon rêve et je réalise aussi celui de beaucoup de personnes… j’ai reçu le message d’une dame assez poignant, qui était en pleine déprime, là ces derniers mois, pour me dire que grâce à la maison, elle va mieux… »

Pour Vincent, trente-huit ans, construire son couple rime avec construire une maison pour son couple. Tout a commencé il y a dix ans, quand il a décidé de construire avec son ex-petite amie une maison passive de 200 m2 en Isère. Aujourd’hui, il construit une "tiny house" dans la Drôme, et prévoit déjà de bâtir lui-même ensuite une grande maison pour Laurie, sa nouvelle compagne. « A l’heure d’aujourd’hui, les « tiny house » qu’on voit neuves sur le marché, on en trouve à 20-40 000 euros, donc là à 4000- 5000 euros, en dénichant du matériel d’occasion, ça réduit le prix par 4 ou 5, c’est super quoi »

A Croissy-Sur-Celle, dans l’Oise, Léa et Clément, vingt-cinq ans, ont choisi de construire eux-mêmes leur première maison dans des containers. Pour réaliser leur rêve, ils ont travaillé dur et accepté de faire quelques concessions, comme vivre dans une caravane pendant un an et demi, au milieu du chantier de leur future maison. « Ça a du bon et du mauvais de vivre sur le chantier, pour le coup, on coupe jamais on vit, mais bon c’est notre projet, c’est notre bébé, on est avec tous les jours, c’est normal »

Et puis les équipes de "Reportages découverte" ont rencontré Agathe Waechter, 34 ans. Après un gros burnout, cette Institutrice lyonnaise a démissionné de l’éducation nationale et décidé de changer de vie. L’autoconstruction de sa maison en A à la campagne, à deux heures de Lyon, avec son petit frère charpentier, a été un des outils de sa reconstruction. « Il y a deux ans j’étais au fond du trou à avoir peur de descendre mes poubelles parce que j’avais l’impression que j’allais mourir quoi, mais vraiment vivre ici la campagne en Haute- Loire, c’est trop beau, j’adore je suis trop contente ».