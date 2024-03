"13h15 le samedi" du 9 mars 2024 : Meurtre en Ovalie sur France 2

À découvrir ce 9 mars 2024 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « Meurtre en Ovalie », un reportage de Vincent Nguyen et François Reinhardt, avec Matthieu Martin et Matthieu Parmentier.

Il y a presque deux ans, Federico Martín Aramburú, l'ex-international de rugby argentin était tué à Paris de plusieurs balles par deux militants d'ultra-droite. Alors que l'enquête est toujours en cours, ses proches se confient aux équipes de "13h15 le samedi".

Alors que la saison du rugby bat son plein avec le Tournoi des Six Nations, "13h15 le samedi" revient sur une affaire qui a endeuillé le monde du ballon ovale. Le samedi 19 mars 2022, vers 6h45, l'ex-rugbyman argentin Federico Martín Aramburú, 42 ans, est tué, touché par plusieurs balles en plein Paris, sur le très chic boulevard Saint-Germain. C’est une altercation avec deux hommes à la terrasse du bar Le Mabillon qui est à l’origine du drame.

Romain Bouvier, 31 ans, et Loïc Le Priol, 27 ans au moment des faits, sont deux militants d’ultra-droite, fichés S par les services de renseignement. Déjà connus pour des faits de violence, les deux hommes avaient été condamnés pour avoir passé à tabac un ancien responsable du GUD, une organisation étudiante d’extrême droite, et avaient interdiction de se rencontrer.

Pourtant ce soir-là, ils sont ensemble à la terrasse du bar où se trouvent Federico Martín Aramburú et son ami et associé Shaun Hegarty. Les deux ex-rugbymen ont quitté le Pays basque où ils résident pour assister au Grand Chelem du XV de France dans le Tournoi des Six Nations.

Une première altercation éclate après l’intervention de Federico Martín Aramburú auprès des deux ultras qui rabrouent un homme venu leur demander une cigarette. Le service de sécurité met vite fin à la bagarre et les deux ex-professionnels du rugby rejoignent leur hôtel. Mais ils sont rattrapés par Loïc Priol et Romain Bouvier qui tirent à plusieurs reprises sur le rugbyman argentin. L'ancien joueur de Biarritz et de Perpignan meurt avant l'arrivée des secours, laissant trois enfants orphelins.

Alors que l’enquête est toujours en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame, pour la première fois, les proches de Federico Martín Aramburú parlent aux équipes de "13h15 le samedi" de "Fede" comme tout le monde l’appelait. Sa famille mais aussi Shaun Hegarty, témoin direct de sa mort.