"20h30 le dimanche" du 10 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 10 mars 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

Rencontre > Marie Drucker



La journaliste, documentariste et comédienne ajoute une nouvelle corde à son arc. Alors qu'elle vient de prendre les rênes d’un nouveau magazine de société, "France grand format" dont le premier numéro a été diffusé le 6 février sur France 2, elle vient présenter « Hors saison », un film de Stéphane Brizé qu'elle a co-scénarisé avec lui. Une comédie dramatique avec dans les rôles principaux, Guillaume Canet, Alba Rohrwacher et Sharif Andoura qui sortira le 20 mars au cinéma.

Le face à l'écran > Camille Lellouche



Révélée au grand public en 2015 dans la 4ème saison de "The Voice" sur TF1, l'artiste hyperactive a depuis dévoilé ses multiples talents. Autrice-compositrice-interprète mais aussi actrice et humoriste, elle a reçu en 2001 une Victoire de la musique pour le titre Mais je t’aime, écrit, composé et interprété avec Grand Corps Malade. Dans son autobiographie « Tout te dire », publiée le 6 marschez Stock, elle se livre sans fard en s’adressant à sa fille Alma. Elle revient sur les épreuves et les moments importants de sa vie, notamment la maternité, les violences qu’elle a subies de la part de son ex-conjoint et son alcoolisme.

Le live > Norah Jones



La chanteuse, pianiste et compositrice new-yorkaise, fille du célèbre joueur de sitar Ravi Shankar est sur le plateau de "20h30 le dimanche". Celle qui a connu un succès planétaire en 2002 avec Come Away with Me revient avec un neuvième album, « Visions », sorti le 9 mars, qui est le fruit d’une collaboration avec le producteur et multi-instrumentiste Leon Michels. Elle interprète Running, le premier single dans lequel elle exprime la peur de l’engagement dans une relation sentimentale.