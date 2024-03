"Reportages découverte - Les trésors de Madagascar" samedi 23 mars 2024 sur TF1

Samedi 23 mars 2024 à 14:50 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir « Les trésors de Madagascar », un document signé Bertrand Aguirre et Rémi Cadoret.

C’est la quatrième plus grande île du monde…et surement aussi l’une des plus belles. Au large de l’Afrique, Madagascar est une île aux trésors. Une fois et demie plus grande que la France, elle recèle de nombreuses merveilles.

Un peu partout sur l’île des Français tentent de mettre en valeur ses richesses : des pierres précieuses à la vanille en passant par le caviar et les plantes médicinales, une équipe de "Reportages découverte" les ont suivis dans leurs aventures.

Madagascar abrite le plus grand gisement de saphirs au monde. Mais peu de gens le savent car la plupart des pierres partent pour le Sri Lanka, pour être taillées et revendues. Depuis plus de 20 ans, Aurélien et Pepi sillonnent l’île à la recherche des pierres les plus précieuses. Mais la concurrence est sans merci. « Quand nous avons une info sur la découverte de belles pierres il faut être les premiers sur place pour avoir une chance de les acheter » assure Pepi. De retour de leurs expéditions dans les mines du sud, ils créent, dans leur atelier unique au monde des bijoux de A à Z. « Nous avons appris toutes les étapes du métier : la taille, le polissage, la fonderie, le sertissage. » . Les deux hommes doivent toutefois cultiver l’art du secret et de la discrétion car Madagascar est aussi l’un des pays les moins sécurisé au monde.

Dans les collines luxuriantes du nord de l’île, Serge Rajaobelina est un notable apprécié. Car il a une philosophie de vie, faire profiter les petits paysans de « l’or vert » de Madagascar : la vanille. Il développe avec des milliers de paysans la plus grande coopérative de vanille de Madagascar où chaque producteur est actionnaire. « Quand les petits paysans viennent dans les usines, ils sont fiers de pouvoir dire : ça c’est à nous tout ça ! » La vanille Bourbon est aujourd’hui l’une des épices les plus chères du monde. Mais pour redistribuer les dividendes à tous ces petits actionnaires, Serge doit parcourir des centaines de kilomètres sur des pistes défoncées…

Sous les brumes des lacs des hauts plateaux, Delphine Dabezies a créé un nouveau produit d’exception made in Madagascar : le caviar. Aujourd’hui elle aspire à devenir la nouvelle référence du caviar dans le monde. « Quand nous avons commencé l’élevage d’esturgeons il y a 13 ans, nous avons bien fait rire tout le monde, mais maintenant que nous produisons 8 tonnes par an, les gens réalisent que c’est possible ». Grâce à des années d’efforts et plus de 20 millions d’euros d’investissements, le caviar de Madagascar est aujourd’hui en passe d'être reconnu par les plus grands chefs étoilés. Certains d’entre eux vont venir tester son nouveau caviar…de leurs avis dépendra la notoriété de sa production.

Enfin dans les dernières forêts primaires de la côte Est de l’île, Olivier Behra élabore sans cesse de nouvelles façons de se soigner : « Cette forêt c’est une pharmacie vivante, les molécules des plantes sont des trésors pour la planète ». Son projet est de distiller de nouvelles huiles essentielles surtout celles dotées de vertus antibactériennes et antivirales.

Pendant plusieurs semaines "Reportages découverte" a suivi ces aventuriers amoureux de Madagascar.