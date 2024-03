"Grands Reportages - Changement de propriétaires saison 3" : 2ème épisode dimanche 24 mars 2024 sur TF1

Dimanche 24 mars 2024 à 13:40, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir dans "Grands Reportages" le 2ème épisode de la 3ème saison de la série « Changement de propriétaires » réalisée par Andreïa de Araujo et Laura Chambaud.

Chaque année en France, près de huit cent mille transactions immobilières sont signées. Et bien souvent c’est bien plus que du matériel que nous vendons ou achetons. Nos maisons abritent nos souvenirs, nos secrets, nos rêves. Elles renferment toutes des histoires exceptionnelles, intimes ou singulières. Elles sont les témoins de nos vies.

Alors quand vient le moment de vendre, pour ceux qui partent, c’est un peu d’eux-mêmes qu’ils laissent derrière eux. Pour ceux qui achètent, c’est la promesse d’une nouvelle vie, d’un nouveau départ. Déménager, s’endetter, rénover, tout quitter, classiques, insolites, résidences principales ou secondaires, pendant plusieurs mois nous avons suivi des acheteurs et des vendeurs au moment où ils vont se lancer dans un projet immobilier.

"Grands Reportages" va vous ouvrir les portes de ces biens, dont le destin s’apprête à basculer. Une série documentaire de 4 x 60 minutes.

Épisode 2

A 82 ans, Jean-Max est propriétaire d’une vingtaine de sites historiques dans le Périgord. Régulièrement il fait « le tour du propriétaire », en survolant ses biens aux manettes de son hélicoptère. Il a décidé de tourner une page importante de sa vie en vendant deux de ses grottes, l’une d’entre elles aurait abrité Cro-Magnon. « C'est le berceau de ma famille on sort tous d'ici depuis plusieurs générations, peut être depuis le paléolithique ! Ah ! Ah ! Peut -être que mes ancêtres habitaient cette grotte pourquoi pas ? » Jean-Max l’a mis en vente il y a deux ans, mais il n'a reçu aucune offre. Difficile d'établir un prix tant l'aspect patrimonial est important. Pour les deux grottes qui abritent aussi des maisons, il voudrait environ 2 millions d’euros. Mais ces deux grottes sont presque invendables avec leurs peintures rupestres protégées. Jean-Max a décidé de changer d’agents immobiliers, il a choisi des spécialistes dans la vente de biens historiques. « On a pas souvent sous les yeux des vestiges qui ont de 15000 à 17000 ans. On est au cœur de l'histoire. L'idéal serait de trouver un acquéreur qui continue le travail de Jean-Max ! ».

Carine et Stéphane se sont lancés dans une course contre la montre. Ils ont dû quitter la maison qu’ils louaient rapidement. Déménagement, travaux, la maison qu’ils viennent d’acheter est encore loin d’être habitable. Tous leurs amis se sont mobilisés pour les aider. Le chantier pourrait durer plus longtemps que prévu. Stéphane est obligé de mener de front le bricolage et son métier d’organisateur d’animations pour enfants, Carine est inquiète : « Je me dis comment il tient ? J’ai peur qu’il craque. Il faut qu’il se pose aussi. S’il effondre, c'est fini ! Heureusement que les enfants sont là aussi pour donner un coup de main ! ». Elle prend en charge la décoration : « C’est la maison du bonheur pour nous, là on est un peu sous l’eau, mais on se dit que ça va être super quand on aura tout fini ! ».

Rien n’est trop beau pour Jean-Philippe. Passionné de trains, il vient de s’offrir un jouet grandeur nature : une gare qu’il s’apprête à restaurer, presque sans compter. Passage aux archives, travail avec un architecte, recherche de documents anciens, rien n’est laissé au hasard, Jean-Philippe s’amuse en réalité autant que lorsqu’il joue au train électrique dans son salon. Sa femme regarde avec distance l’engagement de son mari dans ce chantier immense. « La gare est encore dans son jus, elle respire une autre époque. Moi ça m’amuse de retrouver son histoire, je me sens comme un nouveau propriétaire qui veut rendre son bien le plus beau possible mais en même temps, je crois que je suis un peu le nouveau chef de gare ! ».

Camille, elle, achète un camping près de La Rochelle. Le projet est porté en famille, avec son frère, son mari, sa belle-sœur et ses parents. Ils vont tous quitter la Normandie et venir s’installer pour commencer la saison estivale et découvrir un nouveau métier. Le vendeur a décidé de leur transmettre les clés, séduit par l’énergie de Camille et de sa famille : « Acheter un camping c'est très compliqué. Je ne voulais pas vendre à n'importe qui. Je voulais vendre à des gens qui ont de l'humain et eux c'est le cas et je pense qu'ils vont réussir ! » Le camping abrite des résidents qui vivent dans les mobil-homes à l’année, Camille propose de nouveaux aménagements : « On va installer une paillote, j’espère que ça va devenir l’âme de notre camping, ça devrait rassembler ceux qui y habitent à l’année et les vacanciers ! On en attend près de quatre-cents, ça devrait être complet pour notre premier été ! ».