Hommage à Frédéric Mitterrand sur Public Sénat ce vendredi 22 mars 2024 à 23:00

En hommage à Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, Public Sénat bouleverse ses programmes et proposera ce soir à 23:00 un numéro de l’émission "Au bonheur des livres".

Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, est décédé à l'âge de 76 ans.

En 2023, à l'occasion du Festival de Cannes, il était l'un des invités d'un numéro spécial consacré au cinéma de l'émission "Au bonheur des livres", présenté par Denis Olivennes.

Homme de lettres et de cinéma, il était alors le récent auteur du livre « Brad » (éditions Xo). L'occasion d'évoquer en plateau avec l'écrivain Patrick Roegiers : Jean-Luc Godard et François Truffaut, Belmondo et Jean Seberg, mais aussi, compte tenu de son actualité d'auteur, Brad Pitt et les grandes machineries du cinéma hollywoodien.

Une émission à revoir ce vendredi 22 mars 2024 à 23:00 sur Public Sénat.