"20h30 le dimanche" du 24 mars 2024 : les invités de Laurent Delahousse sur France 2

Dimanche 24 mars 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voci les invités qui seront reçus cette semaine.

Chaque semaine, après le Journal de 20 heures de France 2, les grandes personnalités se confient et apportent leur regard. Interview, rencontre(s) ainsi que live musical.

L'interview > Stéphane Bern



Animateur de radio et de télévision passionné d’histoire et spécialiste des têtes couronnées, est devenu le "monsieur Patrimoine" du service public grâce à son émission "Secret d’histoire".

Depuis 2017, à la demande de l’Elysée, il est chargé d’organiser le Super loto mission patrimoine pour financer l’entretien des monuments en péril.

Aujourd’hui, il met sa notoriété au service de son village, Thiron-Gardais en Eure-et-Loir, où il a été élu le 17 mars conseiller municipal.

Face à l'écran > Jude Law



Entretien exceptionnel avec cet acteur, réalisateur et producteur britanique révélé au grand public à la fin des années 1990 dans le film Le Talentueux Mr Ripley d'Anthony Minghella, avec lequel il a remporté le BAFTA (British Academy Film Awards) du meilleur acteur, et a enchaîné les succès. Il réussit à naviguer entre les genres d'une façon déconcertante, des superproductions hollywoodiennes aux films plus personnels, et a tourné avec les plus grands réalisateurs (Steven Spielberg, Martin Scorsese, David Cronenberg, Woody Allen...).

Dans Le Jeu de la reine, film de Karim Aïnouz, sur grands écrans le 27 mars, il incarne le terrifiant roi britannique Henri VIII qui a inspiré la légende de Barbe Bleue.

Le live > Sharleen Spiteri

La chanteuse du groupe de rock écossais Texas, interprètera sur le plateau de "20h30 le dimanche" un des titres de leur nouvel album The Muscle Shoals Sessions, enregistré avec le pianiste américain de northern-soul Spooner Oldham, qui sortira le 29 mars. A l'occasion de leurs trente-cinq années de carrière, le groupe reprend dans ce nouvel opus ses plus grands classiques, dont Say What You Want et I Don't Want a Lover en version soul et gospel.