"13h15 le dimanche" du 24 mars 204 : Une saison au palais de justice de Versailles sur France 2

Ce 24 mars 2024, Laurent Delahousse vous proposera de découvrir dans "13h15 le dimanche" sur France 2, « Une saison au palais », une série en 4 épisodes signée Anne-Sophie Martin, Jérôme Mars et Oktay Sengul.

Pendant six mois, le tribunal judiciaire de Versailles a accepté d'accueillir les caméras de "13h15 le dimanche". Des comparutions immédiates aux affaires familiales en passant par les violences urbaines, chaque acteur de la fonction judiciaire lève le voile sur les rouages de la justice.

Le magazine "13h15 le dimanche" propose une immersion rare : durant plusieurs mois, ses journalistes ont eu l’autorisation exceptionnelle de poser leurs caméras au sein du tribunal de Versailles. Un monde à part avec ses codes, ses procédures, où se succèdent des moments d’extrême tension, et où se prennent des décisions qui peuvent changer des vies.

Des violences faites aux femmes jusqu'aux émeutes qui ont embrasé la France après la mort du jeune Nahel à Nanterre, en juin 2023, les équipes du magazine ont filmé les tensions du système judiciaire, sa quête d’apaisement aussi, dans une société en pleine mutation. La justice est-elle le miroir de la société ?

Épisode 1 • Délits flagrants



Tous les jours, il y a les comparutions immédiates, où sont jugés les petits délits, vols, rixes, stupéfiants... C’est une procédure rapide : interpellation, garde à vue, tribunal. Au cœur de cette folle journée de comparutions, des geôles du tribunal aux bureaux puis à la salle d’audience, chacun tient son rôle : l’avocate commise d’office Chloé Rueff, la substitute du procureur Stéphanie Autier et le président de la 8e chambre correctionnelle Thibaut Le Friant.

Épisode 2 • Sous protection



Le justice civile représente 60% de l’activité des tribunaux. On en parle très peu et pourtant, elle peut concerner n'importe qui un jour ou l’autre. Alice Dhouailly, jeune juge aux affaires familiales (séparations et divorces, violences conjugales, obligations alimentaires), et Marie-Sophie Carrière, juge des contentieux et de la protection (tutelles des majeurs et surendettement), traitent les dossiers du jour...

Épisode 3 • La loi et les désordres

Des émeutes juste avant les vacances d’été... Dégradations, incendies de voitures et de bâtiments officiels, tirs de mortier contre les policiers et commissariats assiégés, les Yvelines sont sous le choc. Certains pillards et émeutiers sont arrêtés et jugés quasiment en direct. Des enquêtes au long cours commencent et aboutissent à des arrestations, parfois contestées : le jeune Modi Sacko dit avoir été arrêté par erreur et avoir fait dix jours de prison pour rien. A Elancourt, un refus d’obtempérer qui s’achève par la mort tragique d’un adolescent fait craindre le retour des émeutes : la procureure, Maryvonne Caillibotte, gère la crise, "bunkerisée" dans son bureau.

Épisode 4 • Violences en famille

Les violences intrafamiliales sont les contentieux dont le nombre explose, notamment depuis le Covid et les périodes de confinement. Bienvenue à la "perm parquet", la permanence pénale ouverte 24 heures sur 24 que les trente parquetiers de Versailles appellent le "cœur battant du parquet". Mathieu Caillet, le jeune substitut du procureur de la section mineurs-familles, y passe de longues journées au téléphone pour guider les enquêteurs des Yvelines à travers les arcanes de la procédure. Cinquante appels par jour en moyenne par magistrat ! Olivier Martin, qui vient de prêter serment à la rentrée, se retrouve à présider l’audience du vendredi après-midi.