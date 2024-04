20h30 le samedi du 13 avril 2024 : Jean Rochefort, l'émotion et le cinéma sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 13 avril sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Jean Rochefort, l'émotion et le cinéma ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se penche sur les débuts cauchemardesques de Jean Rochefort au cinéma et sur l’émotion que procure le grand écran.

Le jour où > Jean Rochefort tourne au pays des Soviets

Son humour pince-sans-rire et son élégance ont marqué plusieurs décennies. Aussi à l’aise dans le cinéma d’auteur que dans les comédies populaires, Jean Rochefort a toujours affiché un certain décalage, et c’est peut-être la clé de son succès.

Il a pourtant failli arrêter le cinéma après une première expérience désastreuse. En1960, il n’avait ni moustache ni public, mais un tournage de film en Union soviétique (20 Lieux sur la Terre, de Marcello Pagliero), alors que la guerre froide battait son plein, s'est transformé en véritable cauchemar.

Actu > Pourquoi pleure-t-on au cinéma ?

L’émotion au cinéma est une clé intemporelle. Etes-vous de ceux qui gardent en mémoire les derniers instants de Titanic, La Route de Madison ou Kramer contre Kramer ?

Mais comment le 7e art arrive-t-il à bouleverser son public ?