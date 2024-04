Reportages découverte - Histoires de bricoleurs, galères et défis, épisode 2, samedi 20 avril 2024 sur TF1 (vidéo)

Samedi 20 avril 2024 à 13:40 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Reportages découverte" le 2ème épisode de « Histoires de bricoleurs : Galères et défis » une série documentaire réalisée par Guillaume Barthélémy et Sophie Rabillet.

Les Français ont le bricolage dans la peau. Et plus encore, depuis la crise sanitaire. En l’espace de quelques mois, la moitié de l’hexagone a repris sa caisse à outils pour le plaisir ou par souci d’économies. Alors que le marché du bricolage n’augmentait que d’1 à 2% par an ces dix dernières années, en 2021, il a fait un bond de 11,6%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 34 milliards d’euros. Mais ne s’improvise pas bricoleur qui veut.

Pendant près d’un an, les équipes de "Reportages découvert" ont suivi, un peu partout en France, les péripéties de ces bricoleuses et bricoleurs, novices ou chevronnés, qui n’ont pas toujours mesuré l’ampleur de leurs projets.

Épisode 2

Charlotte et Charley doivent évacuer plusieurs centaines de kilos de terre pour faire le chemin d’accès à leur propriété. Charley va devoir user de stratagèmes pour s’en débarrasser. « On avait sous-estimé la quantité de gravats à évacuer quand on refait entièrement une maison. C’est vraiment un problème. Surtout quand il faut évacuer beaucoup de terre ». Charley finira-t-il par trouver une solution pour se débarrasser de sa terre ?

En Belgique, sur le chantier de la maison construite façon Lego, les choses vont se compliquer et créer une certaine tension entre Fabrice et son frère, Ludovic au moment de construire la charpente : « C’est beaucoup de stress de construire sa maison soi-même, alors forcément, il y a des moments de friction, surtout quand on travaille en famille. Mais bon, il faut très vite se reprendre car le temps est compté ». Charpente, électricité, malgré les économies réalisées du fait à le faire soi-même, le retard s’accumule.

Albert est sur le point de voir son rêve devenir réalité. « Aujourd’hui est un grand jour, je suis dans l’action, il faut que je monte mes voiles ». Avec ses fidèles copains, il va hisser les voiles de son bateau pour la première fois. Mais rien ne va se passer comme il l’avait prévu « C’est emmêlé, on ne sait pas où ! On a un truc qui n’est pas clair dans les bouts ». La bande de retraités va-t-elle réussir à démêler les poulies et autres cordages pour hisser toutes les voiles du « Bien aimé » ?

Mélanie, la maman-pompier va devoir s’armer de patience pour finir d’aménager son VAN « ça me fatigue ça. Je ne suis pas du genre à désespérer mais parfois si ». Son premier voyage avec sa fille va lui donner quelques sueurs froides « Les meubles ne sont pas fixés, je ne sais pas si dans les tournants ça va tenir ».

A 25 et 22 ans, Dylan et Laurena sont déjà bien lancés dans la vie ! Ensemble depuis 5 ans, ils viennent d’acheter une maison de 140m2, à Montélimar : 235 000 euros net vendeur. Pour donner une plus-value à leur investissement et supporter les grosses chaleurs de l’été, ils ont, aujourd’hui, décidé de s’offrir une piscine. Leurs revenus de chauffeur-routier et d’infirmière ne leur permettent pas le moindre écart. Alors, ils vont se lancer eux-mêmes dans le montage en kit de cette piscine et économiser ainsi 7000 euros. N’étant bricoleur, ni l’un, ni l’autre, des amis vont leur prêter main forte. Pour le meilleur… comme pour le pire ! « Le bricolage, c’est vraiment la démerde, quand on n’a pas de bétonnière on se débrouille comme on peut ». Ils vont être confrontés à ce qui terrorise tout bricoleur, la notice de montage « Regardez-moi ça, c’est un casse-tête ». Le couple réussira-t-il à faire quelques brasses avant la fin de l’été ?