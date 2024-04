13h15 le samedi du 27 avril 2024 - Le moulin de Paul Dieudonné sur France 2

À découvrir ce 27 avril 2024 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « Le moulin de Paul », un reportage dd’Eloïse Malet, Felix Albert et Guillaume Salasca.

Il y a trois ans et demi, Paul Dieudonné a quitté sa vie parisienne pour reprendre l'entreprise traditionnelle de sa famille en Dordogne : le Moulin de la Veyssière. Aujourd'hui, malgré les difficultés, il produit et exporte de l'huile de noix AOP en Asie et aux Etats-Unis.

En Dordogne, dans la commune de Neuvic, Paul Dieudonné, 29 ans, a repris en juillet 2020 l’entreprise familiale : le Moulin de la Veyssière. Ce moulin est dans sa famille depuis 1857.

Meuniers de père en fils, les aïeux de Paul produisaient principalement de la farine. Ils fabriquaient aussi de l’huile de noix du Périgord chaque hiver. Il y a cinquante ans, la minoterie et la boulangerie ont cessé leur activité. Aujourd’hui, seule la fabrication d’huile et de farine de caractère perdure après sept générations.

Au départ, Paul se destinait à un tout autre métier : il avait démarré une carrière de cadre commercial en région parisienne lorsqu’en 2020, la pandémie de Covid-19 l'a contraint à retourner en Dordogne. Quelques mois de confinement l'ont reconnecté à l’activité familiale et il a décidé de tout quitter pour s’investir dans la production artisanale d’huile de noix du Périgord AOP.

Aujourd’hui, il tente de développer les ventes à l’exportation, aux Etats-Unis et en Asie principalement. Et malgré les difficultés économiques, la crise agricole et les aléas climatiques, il se démène pour que survive ce moulin et ainsi perpétuer l’héritage familial.