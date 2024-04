Grands Reportages - Veuves noires épisode 3, prises au piège, dimanche 28 avril 2024 sur TF1

Dimanche 28 avril 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 3ème épisode de la série documentaire "Veuves noires" réalisée par Sam Caro et Viviane Contri.

Belles, glamour, séductrices …et sans scrupule. Toutes sont soupçonnées d’avoir tué leur compagnon pour son argent, parfois même plusieurs de leurs compagnons. On les appelle…les veuves noires en référence à cette espère d’araignées dont la femelle dévore le mâle après l’accouplement.

Dans ce troisième épisode, l’heure du jugement est venue pour les « veuves noires ». La Justice va tenter de cerner la personnalité de ces ces femmes : mythomanes ? psychotiques ? perverses ? ou simplement prêtes à tout pour s’enrichir ? Chacune d’entre elles, risque la perpétuité.

Fatima Anechad est soupçonnée d’avoir tué son compagnon, le joaillier Roger Bendeçon, disparu 5 ans plus tôt lors d’un voyage au Maroc. En 2016, un procès doit s’ouvrir, mais à la veille de l’audience, coup de théâtre, Fatima disparaît. Sept ans plus tard, le fils du joailler n’en revient toujours pas : « Elle s’est barrée, elle s’est sauvée au Maroc, on ne peut pas dire autrement, quand on fuit la justice on se sauve. » Où se cache-t-elle ? quelle est sa version des faits? Les réalisateur de cette série documentaire ont décidé de partir à sa recherche au Maroc, et l'ont retrouvée…

Jamila M’Barek, elle, n’a pas échappé à la Justice. En 2005, l’ancienne escort-girl et son frère sont en détention, accusés d’avoir tué le mari de Jamila, le milliardaire Lord Ashley Cooper pour toucher son héritage. Deux ans plus tard, l’heure du procès a sonné. Et il va être très mouvementé. Jamila a alors l’impression que le verdict est joué d’avance : « Je me suis sentie prise au piège. Je représentais la femme vénale, cupide, qui avait tué son mari pour hériter. Mais ce n’est pas moi, ce n’est pas Jamila, je ne suis pas comme ça ». Au procès, elle et son frère risquent la prison à perpétuité.

Simone Weber est accusée d’avoir démembré son ex-amant Bernard Hettier. Et d’avoir tué son ex-mari Marcel Fixard. Le 17 janvier 1991, à l’heure de son procès, dans la salle de la cour d’assises, on se presse pour voir la « diabolique de Nancy ». Tout au long de l’audience, Simone reste inflexible, sans aucun remord. La fille de Bernard Hettier n’a pas de mots assez durs pour décrire la meurtrière de son père : « C'est le diable, c'est l'enfer. Le diable est habillé en Simone Weber ».

Patricia Dagorn est jugée devant la Cour d’assises de Nice en 2018 pour le meurtre de deux anciens amants et pour l’empoisonnement de deux autres retraités qu’elle aurait tenté de dépouiller. L’un d’entre eux témoigne au procès. Lui a eu la chance de découvrir les réelles intentions de cette femme qu’il aimait : « dans sa valise, j’ai trouvé des pots de valium. Alors qu’elle n’était pas déprimée du tout. Elle mettait ça dans mon verre, et dans mon alimentation ». La défense parviendra-t-elle à rendre plus humaine celle que la presse surnomme la veuve noire de la Côte d’Azur ? A l’issue des 4 jours d’audience, la cour rendra son verdict.

Entre témoignages exclusifs, récits de magistrats et de policiers, et archives exceptionnelles, c’est une enquête minutieuse et fascinante, sur la piste des veuves noires.