13h15 le samedi du 4 mai 2024 - Immersion au tribunal de Carpentras sur France 2

À découvrir ce 4 mai 2024 dans "13h15 le samedi" sur France 2, « Le tribunal de Carpentras », un reportage de Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Alexandre Marcellin et Oktay Sengul.

Le tribunal de Carpentras a ouvert ses portes aux équipes de "13h15 le samedi". Entre le manque d'effectifs et une activité judiciaire qui explose, notamment en raison du trafic de drogue très installé dans le Vaucluse, il est à bout de souffle.

Les équipes de "13h15 le samedi" ont pu suivre pendant plusieurs semaines la vie du tribunal de Carpentras, dans le Vaucluse. Il est classé parmi les plus petites juridictions de France et pris en tenaille, comme des dizaines d’autres, entre l’exigence de rendre la justice rapidement et le flux des affaires qui arrivent chaque jour. En 2023, le Vaucluse a enregistré son taux le plus élevé de faits de délinquance durant les dix dernières années.

Les chiffres sont en augmentation en raison de la lutte contre le trafic de stupéfiants qui s'est intensifié. Situé à un carrefour stratégique entre l'Espagne, l'Italie et l'Europe du Nord, ce département rural est en effet devenu une zone de stockage pour les trafiquants de drogue. Face à l’explosion de l’activité pénale et souffrant d’une baisse de ses effectifs, le tribunal travaille à flux tendu.