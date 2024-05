Grands Reportages - Les experts, la vérité à tout prix, 3ème épisode samedi 1er juin 2024 sur TF1

Samedi 1er juin 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages" sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera le 3ème épisode de la série documentaire « Les experts, la vérité à tout prix » réalisé par Laurent Fléchaire.

Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux… qui les écoutent. Ceux qui en savent plus que tout le monde, on les nomme les "experts". Pas forcément experts en tout, mais pour sûr experts dans leur domaine en particulier. Qu’ils soient spécialisés dans l’art, dans l’automobile, dans les pierres précieuses, dans les ventes aux enchères ou dans les assurances, ils interviennent parfois pour nous venir en aide, parfois pas du tout. Mais leurs décisions sont toujours capitales. Certains se forment seuls, mais beaucoup apprennent de leurs aînés.

Durant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces décideurs inflexibles en les accompagnant au bout de leurs enquêtes.

Épisode 3 • Au pays des doutes et des certitudes



Marc et Julien travaillent ensemble. Dans cet ultime épisode, on découvre qu’à bord de leur Expertibus, au-delà des compétences techniques qui sont les leurs, père et fils doivent faire face à l’émotion des gens qui viennent présenter leurs vieux objets : "Notre métier fait certes appel à la raison, mais aussi à l’écoute et à la bienveillance."

Philippe, l’expert immobilier, doit quant à lui annoncer une très mauvaise nouvelle à un commerçant charmant qui tient une grande boutique de déguisements, farces et attrapes. Le commerçant a omis par ignorance de renouveler son bail commercial à temps, il se voit frappé d’un doublement du montant du loyer. C’est Philippe qui vient le lui annoncer, avec moult précautions : "Dans mon métier, on se doit d’être juste et impartial, parfois c’est positif et agréable pour les gens, parfois pas, hélas".

Quant à Jacques, l’expert en automobiles, nous le suivons dans son ultime expertise avant qu’il prenne sa retraite après quarante-cinq ans de métier. L’occasion de faire le point sur ce qui, selon lui, fait la valeur d’un expert, et ce quel que soit le domaine : "Le maître-mot, c’est la vérité. Donc il ne faut pas croire les gens, puisqu’ils mentent. Les voitures, elles, ne mentent jamais. A nous de lire la vérité sous les capots."

Dans le troisième épisode de cette série "Les experts", nous rencontrons aussi deux expertes en livres anciens et en tableaux, Elvire et Cécile, qui travaillent notamment pour un commissaire-priseur de Drouot : "Notre maison s’est construite sur les experts, dit celui-ci, sans eux nous ne sommes rien, et la fiabilité des expertises, c’est la base". Nous suivons alors l’organisation de la vente des collections de feu Maurice Druon, célèbre académicien, monument d’histoire à lui tout seul ayant beaucoup inspiré les scénaristes de la série "Game of thrones". Ses livres dédicacés par d’illustres auteurs ainsi que sa collection de tableaux nécessitent un art consommé de l’expertise. "Ma méthode, c’est aussi de l’intuition, car je ne peux pas tout connaître", explique l’experte en livre anciens. "Moi j’aime l’enquête, mon travail est un peu celui d’un détective", renchérit l’experte en tableaux en examinant un Bernard Buffet ayant appartenu à Druon l’Académicien.

Nous suivons aussi les nouvelles aventures de Johann, l’expert autodidacte, qui a deux nouvelles trouvailles : un Delacroix, et aussi un tableau mystérieux qui est peut-être la première et seule représentation graphique de Jack l’éventreur, le célèbre tueur en série demeuré non identifié… sauf par Johann l’expert ?