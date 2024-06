20h30 le samedi 8 juin sur France 2 - Les artistes et les Jeux olympiques

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 8 juin 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Les artistes et les Jeux olympiques ».

Ce nouveau numéro de la saison du magazine "20h30 le samedi" se penche sur deux artistes aux univers opposés mais qui ont pourtant plus de points communs que l'on ne l'imagine. L'un est le ténor le plus célèbre du XXe siècle et l'autre est l'artiste française la plus écoutée dans le monde.

Les reportages diffusés :

Le jour où • Pavarotti devient une rock star

Le talent du ténor lyrique Luciano Pavarotti était proportionnel à sa démesure. Généreux, gourmand d'expériences, il a d’abord cherché sa voie puis tracé son chemin pour partir à la conquête du monde peu avant ses 40 ans.

Une fois le succès atteint, il s'est fixé un objectif : faire descendre l’opéra dans la rue, quitter les dorures et les rideaux pourpres pour devenir un héros et un artiste populaire, plébiscité par des millions de spectateurs. Sa dernière prestation en est l'illustration parfaite : en 2006, alors que Pavarotti est malade, les organisateurs des Jeux de Turin n'en démordent pas, ils veulent le ténor le plus célèbre sur scène dans le stade olympique pour la cérémonie d’ouverture...

Actu • Aya Nakamura et Edith Piaf, des âmes sœurs

C'est une autre personnalité plus contemporaine dont le nom circule depuis plusieurs semaines pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Aya Nakamura est l’artiste française la plus écoutée au monde avec plus de 6 milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Tout a commencé à l’été 2018 avec un titre et une rythmique, Djadja, qui devient un véritable tube. Depuis, elle multiplie les records. Interprétera-t-elle un titre d’Edith Piaf le 26 juillet 2024 ?