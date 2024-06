Reportages découverte dimanche 9 juin 2024 sur TF1 - Ventes aux enchères une histoire de famille (vidéo)

Dimanche 9 juin 2024 à 14:50 sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Ventes aux enchères une histoire de famille » réalisé par Pierre Gault.

Dans les salles ou sur Internet, les ventes aux enchères attirent de plus en plus de Français. Pour les mener : des commissaires-priseurs. Mais leur travail ne se limite pas à cela. Ils doivent trouver, dénicher, expertiser… dans les greniers, les garages, les caves ou simplement posés sur l’étagère d'un salon.

Parmi les quatre plus grandes maisons de vente aux enchères de notre pays, l’étude Aguttes est la dernière à être aux mains de la même famille. Pendant plusieurs mois une équipe de "Reportages découverte" s’est plongée dans les coulisses de cette étude atypique.

A la tête de l’entreprise qui porte son nom, Claude Aguttes, le fondateur. Après plus de quarante-cinq ans de carrière, le commissaire-priseur est une figure incontournable du marché de l'art. Malgré ses milliers de coups de marteau, ce virtuose des enchères n'a rien perdu de sa passion. Tableaux de grands maîtres, mobilier ou objets d'art, il reste à l’affût de nouvelles trouvailles. Son chef-d’œuvre cette année : un violon plus rare encore qu’un Stradivarius ! Cette merveille pourrait s'envoler à plusieurs millions d'euros. « Ma crainte la plus profonde, c’est de ne pas le vendre, que je me retrouve tout seul avec mon marteau en l’air et que personne ne réagisse ».

Comme son père, Charlotte Aguttes a du nez et de la ténacité à revendre. Sa vocation pour le métier lui est venue sur le tard, après des études de commerce. « J’ai fait toc toc, est ce qu’il y a une place pour moi quelque part ? Et mon père m’a répondu : « bah, si tu veux, mais comme tu n’as pas fait les bonnes études, mets-toi au standard ». 25 ans plus tard, elle est devenue l’une des meilleures expertes européennes de la peinture asiatique du XXe siècle… Son choix a payé. Des œuvres qui ne valaient dans les années 80 que quelques milliers d'euros pèsent aujourd’hui des centaines de milliers, voire plusieurs millions d’euros !

Gautier Rossignol lui n’est pas de la famille mais il est l’un des plus grands experts français en automobile. Débauché par Claude en 2016 pour son carnet d’adresses, il a aujourd’hui fait de l’étude une référence dans l’univers de la voiture de collection. Pour lui, les enchères sont une drogue dure dont il ne peut pas se passer. « Quand la mayonnaise prend, on n’a plus qu’à regarder les enchérisseurs se battre les uns contre les autres, et la première question qui vient c’est : qui va gagner, et jusqu’où ça va aller ? »

Plongée dans les coulisses d'une petite enseigne familiale dont le chiffre d'affaires frôle aujourd'hui les 80 millions d’euros.