Grands Reportages - La folie des parcs d'attractions, dimanche 16 juin 2024 sur TF1

Dimanche 16 juin à 13:40 dans "Grands Reportages" sur TF1, Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir le 1er épisode de « La folie des parcs d'attractions » une série documentaire signée Elise Joseph, Karim Ouaffi et Myriam Zehar.

Des montagnes russes aux spectacles vivants, les Français sont de plus en plus friands des parcs d’attractions et de loisirs. Le pays en compte plus de 300. Les professionnels du secteur ont observé une fréquentation record en 2023, avec 63 millions de visiteurs. Malgré l’inflation et des prix parfois très élevés, le parc d’attraction reste un loisir populaire auprès des familles. Mais la concurrence est rude. Chaque année de nouveaux établissements ouvrent leurs portes. Alors pour se démarquer, il faut investir sans cesse, se renouveler, proposer un univers unique.

Pendant plusieurs mois, les équipes de "Grands Reportages" ont poussé les portes de ces mondes magiques et féeriques : de la mégastructure au petit parc familial, du Parc Astérix à Nigloland, du PAL à Rocher mistral, de Dinopédia à Portaventura en Espagne. Nous vivrons les défis de celles et ceux qui œuvrent dans l’ombre, pour faire vibrer des millions de clients chaque année.

Une série en 3 épisodes pour tout savoir des coulisses des parcs d’attractions.

Épisode 1

Pour Hervé Bruneau, le défi est immense. Le chef spectacle du Parc Astérix est chargé depuis trois ans de lancer la première comédie musicale du parc : « Il y a des gros enjeux pour nous. C’est une marche qu’on est en train de passer et il faut convaincre les visiteurs de rester. » Pour y arriver, il pourra compter sur l’exigence mais aussi la bonne humeur du metteur en scène Julien Salvia. “On l’a rêvé ce projet. On a d’autant plus envie que ce soit parfait”. Mais aussi d’Ilona Dilange, qui a obtenu le rôle principal à tout juste 23 ans, et Isabelle Ledit, qui devra créer plus de cent costumes en quelques mois. Le défi est énorme, l’enjeu financier aussi.

En Auvergne, le PAL est l’un des plus anciens parcs français. Il a été créé en 1973. Il a aussi la particularité de mélanger des attractions à sensation et un zoo unique en son genre. Depuis deux ans Thibault Montelimard doit gérer un projet un peu fou. Il chapeaute les travaux du tout nouveau grand huit. Mais ce chantier ne se passe pas exactement comme prévu. La nouvelle attraction sera prête à temps pour l’ouverture ? Sébastien Pallanca, le jardinier en chef, doit de son côté relever le plus grand challenge de sa carrière. Transformer 10 000 mètres carrés de prairie boueuse en un décor scandinave. Face à cette tâche, il se veut positif. “on va relever le défi !” Avant l'ouverture au public, Rosemary Moigno, la vétérinaire du parc, est aux petits soins pour les 1000 animaux présents au sein du PAL. Et tout particulièrement pour Tom, son éléphant préféré, qui doit bientôt rejoindre un autre zoo

Enfin, nous suivrons le quotidien de l’un des plus grands parcs d’attractions d'Europe : PortAventura, en Espagne, une référence pour les amateurs d’adrénaline. Emma Descrot a pour mission de gérer les visiteurs francophones. Elle n’a qu’un souhait : “que les gens viennent passer un bon moment. Les clients économisent toute l’année pour venir ici et passer un bon moment”. Cette année, elle a un rendez-vous particulièrement crucial : des tours opérateurs du Benelux en visite sur le parc qu’elle va devoir convaincre pour attirer leur clientèle sur le parc. Parmi les visiteurs également, la famille Dias, originaire de Seine-et-Marne, des fans de parcs d’attractions. Mais Emilie, la maman qui voyage seule avec 4 enfants arrivera-t-elle à tenir le rythme et surtout à contenter les envies différentes de sa tribu ? “Entre deux ados qui adorent les sensations fortes et des jumeaux de huit ans ce n’est pas facile de faire plaisir à tout le monde !”. Pour faire le maximum d’attractions possible, ils devront s’armer de patience…