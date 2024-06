20h30 le samedi du 22 juin 2024 sur France 2 : le sommaire du magazine

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 22 juin 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Fête de la musique ».

A l’occasion de la Fête de la musique, le magazine "20h30 le samedi" se penche sur la naissance de deux épopées musicales : celle d'un tube de l'été devenu, quarante ans plus tard, un titre culte, mais aussi l'itinéraire de l'emblématique reine de la pop, Beyoncé.

Les reportages diffusés :

Le jour où • Le "coup de soleil" est devenu un tube

Quelques notes de cette chanson suffisent à nous replonger en un instant au cœur du printemps 1980, quand la France découvre la chevelure bouclée du chanteur italien Richard Cocciante et se prend de passion pour Le Coup de soleil.

Derrière le tube, il y a une histoire d’amour particulière, celle de son parolier, Jean-Paul Dréau, à l’époque amoureux d’une jeune fille habitant en face de chez lui. Lorsqu’elle le quitte, il écrit d’une traite les paroles de cette chanson qui va avoir un pouvoir particulier : faire revenir l’être aimé.

"20h30 le samedi" raconte la naissance d’une mélodie porte-bonheur.

Actu • De Destiny’s Child à Queen B, itinéraire d’une femme engagée

Avec ses performances vocales et ses shows hypnotiques, Beyoncé a redéfini les contours de la musique pop. Ses 32 Grammy Awards l'ont hissée définitivement au rang de reine, Queen B est devenue l’artiste la plus récompensée de tous les temps aux Etats-Unis.

Tout a commencé pour elle à l’âge de 15 ans avec un groupe, Destiny's Child, et un père devenu manager. Beyoncé s’est ensuite lancée dans une carrière solo, et puis elle a fait sa mue, en décidant à ses 30 ans de devenir sa propre patronne et de prendre une voie plus engagée. D'abord dans la cause féministe avec, en 2011, la sortie des titres Run The World (Girls) et Flawless. Lorsque le mouvement Black Lives Matter ("les vies noires comptent") a secoué l'Amérique, son engagement a évolué vers le "Black feminism" ("féminisme noir"), faisant écho à la société qui change.