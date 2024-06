20h30 le dimanche 23 juin 2024 : La story Jean-Jacques Goldman sur France 2

Dimanche 23 juin 2024 après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche" qui proposera cette semaine de revenir sur la story de Jean-Jacques Goldman.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 23 juin 2024 :

La story • Jean-Jacques Goldman



Laurent Delahousse retrace le parcours d'un mythe français, Jean-Jacques Goldman. Celui qui a vendu plus de 28 millions d'albums s'est retiré de la scène médiatique depuis 2002. Plus de vingt années sans concert ni album de l'artiste, et pourtant, sa popularité ne fléchit pas, son répertoire ne cesse d’être joué et repris par la jeune génération.

La tournée L'Héritage Goldman, qui a commencé en 2023 avec Michael Jones, son guitariste et collaborateur historique, remplit actuellement les salles de France. Elle est prolongée jusqu'en novembre 2024 avec près de 70 dates supplémentaires.

Quelles traces Jean-Jacques Goldman a-t-il laissé ? Plusieurs artistes racontent l’impact de ses chansons dans leurs vies.