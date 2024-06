20h30 le samedi du 29 juin 2024 sur France 2 - La fabrique des héros

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 29 juin 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « La fabrique des héros ».

Cette semaine, le magazine "20h30 le samedi" se penche sur deux destins d'exception, celui d'Alexandre Dumas, qui a bravé tous les obstacles pour devenir l'un des plus grands écrivains français, et celui de Bruce Willis, nouveau héros de sa génération plein d'autodérision, devenu aujourd'hui un personnage de pop culture.

Les reportages diffusés :

Le jour où • Alexandre Dumas a pris sa revanche

La nouvelle adaptation du Comte de Monte-Cristo est sortie le 28 juin sur grand écran, avec Pierre Niney dans le rôle du personnage d’Edmond Dantès. Un roman publié en 1848 et qui n’a pas pris une ride tant son auteur, Alexandre Dumas, avait le sens de l’action, du suspense et des coups de théâtre, déjà prouvés avec Les Trois Mousquetaires.

Alexandre Dumas, tel un scénariste et producteur, avait compris comme personne, avant l’invention des plates-formes de streaming, la nécessité de faire tenir un récit en haleine, et peu importe les critiques. Comme ses personnages, ce qui l’animait, c’était le goût de la revanche.

Actu • Bruce Willis, un nouveau héros

Durant les années 1980, Ronald Reagan est au pouvoir et Hollywood ne fait pas dans la dentelle : dans les films Terminator, Predator ou Alien, le héros qui sauve le monde se veut viril et ne pratique pas vraiment le second degré. Jusqu’à l’apparition d’un nouvel acteur, qui a commencé comme serveur à Manhattan. Il se fait appeler Bruno, et son attitude cool amène un vent de fraîcheur salutaire au cinéma.