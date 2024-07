"Grands Reportages - Au chevet de la Dame de Fer" samedi 13 juillet 2024 sur TF1

Samedi 13 juillet 2024 à 14:50, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans "Grands Reportages" « Au chevet de la Dame de Fer », un document réalisé par Maud Mallet.

330 mètres de haut… 10000 tonnes de métal… Depuis plus d’un siècle, la Tour Eiffel, emblème de la France, émerveille ses visiteurs. Venus du monde entier, ils sont plus de 20 millions à passer chaque année entre Champ-de-Mars et Trocadéro. Tout une économie plus ou moins légale s’est mise en place dans ce quartier chic de Paris. Car cette fréquentation attise les convoitises : vendeurs à la sauvette, bonneteaux, pick-pockets et escrocs de tout poil sont toujours plus nombreux ces dernières années. Pour mieux comprendre ce phénomène, pendant plusieurs mois une équipe de "Grands Reportages" a arpenté le quartier, de jour comme de nuit.

Venue à Paris avec ses parents pour son anniversaire, Zehra, touriste turque n’a rien vu venir : « J’étais en train d’acheter des souvenirs et quand je me suis retournée, mon sac avait disparu. J’ai visité beaucoup de pays, parfois même seule et il ne m'est jamais rien arrivé. » Zehra va immédiatement porter plainte mais estimant que les policiers Français ne réagissent pas assez vite, elle va passer à l’action elle-même. Grâce à la géolocalisation de son téléphone, la jeune femme va tout tenter pour retrouver ses affaires…quitte à aller à l’autre bout de Paris.

Ces vols à répétition suscitent l’exaspération des touristes, mais aussi des riverains. La fille de Jérôme, chirurgien à la retraite, a subi deux vols avec violence sur le Champ-de-Mars : « Moi j’habite là depuis 30 ans. L’évolution est tout à fait impressionnante. On ne se promène plus, pour aller de l’autre côté, on traverse. Ce n’est plus un Champ-de-Mars, c’est un champ de foire, c’est la cour des miracles. »

A un an des JO, alors que la Tour Eiffel sera site olympique, les autorités tentent de reprendre la main, entre présence policière et opérations spéciales… Nazira, gardienne de la paix, participe aujourd’hui à un coup de filet contre les vendeurs à la sauvette avec une vingtaine d’autres policiers. Souvenirs, boissons… Leur marchandise est saisie : « On va mettre tout ça à la poubelle et puis on va revenir faire les caches. Ca ne s’arrête jamais en fait. C’est un jeu incessant, le chat et la souris ».