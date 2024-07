"20h30 le samedi" du 13 juillet 2024 sur France 2 - La story Barbara Pravi

Au sommaire du magazine "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse ce 13 juillet 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « La story Barbara Pravi ».

"20h30 le samedi" se met aux couleurs de l’été avec une collection inédite de portraits, de belles histoires et de voyages…

La story • Barbara Pravi



Le magazine "20h30 le samedi" se penche sur la trajectoire d’une artiste qui s’est fait une place sur la scène de la chanson française, et surtout dans le cœur de ses concitoyens.

Tout a commencé en 2021, avec un concours, l’Eurovision, et une chanson, Voilà. Barbara Pravi termine deuxième, mais laisse surtout une empreinte derrière elle, une voix que l’on a envie d’entendre et d’écouter.

Féministe et engagée

En 2022, elle est désignée "Révélation féminine" aux Victoires de la musique. Une réussite qu'elle doit à son travail, à sa patience mais aussi à ses blessures. Impliquée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, ses textes sont engagés et inspirés de ses expériences passées.

En septembre 2024, Barbara Pravi sortira un nouvel album, La Pieva, suivi d'une tournée dans toute la France.

Un portrait signée Perrine Bonnet, Felix Albert et Elise Leygnier.