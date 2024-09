Mika sera le parrain du Téléthon 2024 ! Aux côtés des animateurs de France Télévisions et entouré de nombreux artistes, Mika portera avec son talent, Sa sensibilité son énergie le combat des familles contre les maladies rares.

Les équipes de France Télévisions mettront en lumière, les 29 et 30 novembre 2024, ce que le Téléthon a bâti de plus beau : une médecine innovante qui sauve et change la vie de milliers de malades, une aventure humaine unique qui mobilise chaque année des millions de participants partout en France.

Mika déclare : « Depuis des années j’ai compris et regardé avec admiration l’énergie déployée par les équipes, les bénévoles, le public autour du Téléthon. La recherche avance et des enfants vivent grâce au travail extraordinaire de chacun. Mais il reste à faire pour ceux qui n’ont pas encore de médicaments et pour toutes les recherches en cours qui doivent aboutir ! C’est pourquoi je suis heureux d’être le parrain de cette édition 2024. Sans vous, les chercheurs n’avanceront pas aussi vite ou pire n’avanceront plus! Le Téléthon a toujours besoin de vous, de votre générosité. Faisons de ce Téléthon 2024 une grande fête ! Rendez-vous très bientôt partout en France et sur France Télévisions ! »

Bâtir les traitements, Combattre la maladie

Grâce au soutien de tous, grâce à une recherche d’excellence, le Téléthon bâtit une médecine nouvelle qui change la vie de milliers de malades. 5 familles ambassadrices incarneront ce combat.

Grâce à un diagnostic précoce et à une thérapie génique, Marley et Mylane, des jumelles nées avec une maladie mortelle grandissent comme tous les bébés.

Tim, après avoir brutalement perdu la vue, peut à nouveau lire et se déplacer seul, grâce également à la thérapie génique.

Pour Sacha, atteint de myopathie de Duchenne, l’espoir est concret car il a bénéficié, dans le cadre d’un essai, d’un candidat-médicament qui lui permet de garder ses forces et de courir « à toutes jambes ».

Mais, pour Félicie, dont les muscles s’affaiblissent un peu plus chaque jour, pour Paul dont la peau est si fragile qu’elle s’abime à chaque contact, et plus largement pour 95% des maladies rares, la recherche doit s’intensifier et s’accélérer pour bâtir les traitements tant attendus !

Les victoires d’aujourd’hui posent les fondations de celles de demain. Alors, soyez aux côtés des ambassadeurs du Téléthon 2024 et des milliers de familles qu’ils représentent, les 29 et 30 novembre !

30h de programmes sur les antennes de France Télévisions et sur la plateforme France.tv !

Cette année encore, France Télévisions déploiera un dispositif exceptionnel.

Depuis les studios du Lendit et 4 villes ambassadrices : Avesnes-sur-Helpe (59), Firminy (42), Quimper (29), Bonifacio (2A) –, les 30 heures d’émission mettront en lumière le combat des familles à travers des témoignages et des reportages ainsi que la mobilisation extraordinaire partout en France pour le Téléthon.

Chaque année, ce sont 280 000 bénévoles qui organisent 23 000 animations dans 15 000 communes : une force collective exceptionnelle et festive, qui ne lâche rien pour vaincre la maladie !