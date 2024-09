"Reportages découverte" - Châtelains, les dessous de la vie de château sur TF1 dimanche 22 septembre 2024

Dimanche 22 septembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Reportages découverte", Anne-Claire Coudray vous proposera de découvrir « Châtelains : les dessous de la vie de château », un document réalisé par Leïla Yaker.

Qu’ils soient médiévaux, napoléoniens ou contemporains, la France compte près de 45.000 châteaux, soit plus d’un par commune. Si certains appartiennent encore aux familles d’origine et se transmettent depuis des générations, d’autres sont le rêve fou de passionnés de vieilles pierres. Mais derrière le prestige de la bâtisse, posséder et faire vivre un château est un parcours fait de défis et de galères pour ces châtelains du 21ème siècle.

Pendant un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ces propriétaires qui redoublent d’inventivité pour venir au chevet de notre patrimoine.

A Apremont-sur-Allier, labellisé “plus beau village de France” depuis 1981, Louise et Pierre-Armand misent sur le tourisme pour financer les travaux d’entretien du château et du village. “Pour attirer plus de monde dans ce petit village du Berry et rajeunir la clientèle”, ils lancent un parcours immersif dans les écuries du château et investissent sur leur saga familiale : “Préserver, améliorer, transmettre…c’est notre but en fait. Chaque génération doit pouvoir laisser sa trace pour pouvoir transmettre au mieux à la génération d’après”.

A Ussel, en Corrèze, Benoit, Bruno et Francis ont racheté il y a 5 ans le château Du Theil en ruine pour le transformer en hôtel 4 étoiles et restaurant gastronomique. Pour des questions d’économie, ils font eux même la plupart des travaux. Mais face à l’ampleur du chantier et aux galères en tout genre, ils ont dû créer une communauté soudée autour de leur projet : “depuis cinq ans, on ne fait que ça, que ça tous les jours (...). On mange château, on dort château, on vit château (...). Ceux qui nous accompagnent, ils nous poussent, (...) nous on tient grâce à eux”.

Près de Nantes, Guillaume, Marine et leurs enfants ont failli être la dernière génération des châtelains de Rochefort. “Pour moi sauver ce château, c’est avant tout sauver l’histoire familiale”. Pour éviter l’effondrement et financer les travaux de restauration, ils décident d’exploiter les 18 hectares de vignes attenantes au domaine en se démarquant par une cuvée sans-alcool. Un pari risqué dans la continuité de l’histoire familiale : “c’est mon arrière-grand-mère, arrière cinq fois, qui a créé ça et je me suis dit comment 250 ans après on innove encore comme la grand-mère”.

A Villevaudé, en Seine-et-Marne, aucun des 21 héritiers du Château de Bisy n’a vraiment l’âme d’un châtelain : “les anciens ne peuvent plus … et les jeunes , ou sont trop jeunes, ou n’ont pas forcément envie de s’investir dans ce projet aussi important”. Ils ont donc fait appel à des antiquaires de l’immobilier pour les aider à vendre ce bien atypique : “c’est la dernière page du dernier chapitre pour nous dans cette maison mais pour la maison c’est un autre tome qui va s’ouvrir”