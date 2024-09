"Grands Reportages" : Les aficionados du Made in France, dimanche 29 septembre 2024 sur TF1

Dimanche 29 septembre 2024 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera de voir « Les aficionados du Made in France », un reportage de Claire Leisink.

Fabriquer en France, relocaliser notre production, et valoriser les savoir-faire locaux, l’idée séduit. Mais, pour ceux qui décident de franchir le cap, cela s’apparente à un parcours du combattant. Le tissu industriel a, la plupart du temps, quasiment disparu et la main d’œuvre reste chère voire inexistante. Qui sont ces entrepreneurs qui décident d’inverser la tendance ? Quelles sont leurs valeurs et les convictions qui les animent ? Pourquoi choisissent-ils de produire français dans un marché encore saturé par les produits asiatiques ? Comment tirent-ils leur épingle du jeu ?

Pendant plusieurs mois, nous suivrons quatre entrepreneurs et entrepreneuses qui se battent pour fabriquer en France.

Avec ses ceintures en pneus de vélo, Hubert Motte a décidé de revaloriser le territoire de Roubaix, tout en préservant la planète. « C’est le dernier tour de piste pour ces pneus ». Cette année il va tenter un grand coup : convaincre les coureurs du Tour de France de lui confier leurs pneus usés pour fabriquer des ceintures de légende. « Ils ont roulé le Tour toutes les étapes d’avant ! C’est ouf ! »

Il y a six ans, la famille Frey s’est lancée dans la production de meubles en France en reprenant l’un des plus anciens fabricants à Villers-Cotterêts. Un pari risqué qui va peut-être finir par payer. Leur collection a attiré l’œil du Mobilier national, une institution qui décore depuis plus de quatre siècles, les lieux les plus prestigieux de la République, comme le Palais de l’Élysée. « Entrer dans le saint des saints, ce serait extraordinaire, comme atteindre le graal », nous explique avec envie Patrick Frey, à la tête de la maison.

A Roubaix encore, berceau sinistré de l’industrie textile, Marilyn Feltz et son mari Alexis veulent faire renaître la filière. Ils voudraient lancer une collection de prêt-à-porter tricolore pour un géant de la vente par correspondance. « Fabriquer une collection en France, dans le prêt à porter, c’est un tour de force, le virage est très difficile à opérer. ». Mais ils vont être confrontés au manque de matériel car avec la désindustrialisation la plupart des machines ont été vendues à l’étranger.

Sandrine Guyot et Laurent Pezé eux, fabriquent des lunettes en Bretagne à partir de coquillages. « Souvent on me dit, ah bah moi aussi, je peux faire des lunettes en coquillages. Je leur dis. Vas-y bon courage. » Cette année, un défi de taille les attend. Ils vont devoir créer une paire de lunettes spéciale pour un célèbre skipper qui souhaite faire le tour du monde.

Pendant un an, ces entrepreneurs vont tout tenter, contre vents et marées, pour redonner des couleurs au Made in France.