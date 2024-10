"13h15 le dimanche" 20 octobre 2024 sur France 2 : Dans la peau de Charles (Aznavour)

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 20 octobre 2024 sur France 2, « Dans la peau de Charles », une série documentaire en 4 épisodes réalisée par François-Julien Piednoir et Julie Torkomyan.

A l’occasion des 100 ans qu'aurait eu Charles Aznavour, "13h15 le dimanche" a souhaité lui rendre hommage. Avec les mots du chanteur légendaire, décédé en 2018, le magazine retrace les différentes étapes de sa longue carrière.

Cette année, Charles Aznavour aurait fêté ses 100 ans. A cette occasion, une série d’hommages lui a été rendu, notamment la sortie au cinéma, le 23 octobre prochain, du biopic Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade, où le chanteur est incarné par Tahar Rahim.

"13h15 le samedi" a souhaité se joindre aux célébrations du centenaire de cet immense artiste avec un procédé narratif assumé : raconter sa vie uniquement avec ses mots à lui.

Épisode 1 • "La Bohème"

En 1960, Charles Aznavour a 36 ans, et sa carrière ne décolle pas. Mais ce soir de décembre à l’Alhambra, à Paris, tout peut basculer. Charles cherche une solution pour conquérir le public. Il va trouver l’inspiration dans son passé de petit Parisien d’origine arménienne et son parcours semé de critiques et d’obstacles : son enfance sous l’Occupation, ses débuts de chansonnier avec Pierre Roche, sa rencontre avec Edith Piaf, ses premières chansons d’amour et les attaques de la presse à son égard…

Épisode 2 • "Je m'voyais déjà"

Le titre Je m’voyais déjà est un succès immédiat qui fait de Charles une star de la chanson française. Mais d’autres obstacles se profilent : l’arrivée des yéyés, loin de son univers artistique. Et toujours les critiques, mais cette fois, en raison de sa réussite artistique et financière.

Épisode 3 • "She"

Charles est le numéro 1, mais il veut plus… il veut conquérir le monde ! Il prend donc des cours de langues et fait traduire ses chansons pour conquérir l’Europe, un tremplin vers les Etats-Unis.

Épisode 4 • "Pour toi, Arménie"

En décembre 1988, un séisme en Arménie provoque chez lui une décharge émotionnelle et identitaire. Il compose une chanson inoubliable pour l’Arménie et fait appel à tous ses amis du showbiz pour l’interpréter. Mais surtout, il renoue avec ses racines et devient un héros dans son pays d’origine.