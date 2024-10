"Reportages découverte" : Tradition et savoir-faire locaux, samedi 2 novembre 2024 sur TF1

Samedi 2 novembre 2024 à 14:45 sur TF1 dans "Reportages découverte", Audrey Crespo-Mara vous proposera de découvrir « Tradition et savoir-faire locaux », un document signé Vanessa Dubreuil.

La France est riche d’entreprises locales aux savoir-faire d’exception. Le pays compte ainsi de nombreuses manufactures qui ont été, au fil des siècles, les garantes d’une tradition artisanale d’excellence. Si certaines d’entre elles profitent d’une notoriété internationale, d’autres ont vu leur activité diminuer, quand elles n’ont pas disparu. Une nouvelle génération d’entrepreneurs se bat pour redonner vie à ces belles maisons ou à ces produits du terroir oubliés en les réinventant et les modernisant.

Passionnée d’Art, Sophie vient de racheter une manufacture de porcelaine bicentenaire fermée en 2019. La jeune femme veut insuffler un vent de créativité et redonner ses lettres de noblesse à cette fabrique. Nous la suivrons lors de la réalisation d’une pièce exceptionnelle de sa conception à sa présentation à des clients potentiels… « On ne va pas en vendre beaucoup, mais c’est ce qui montre le savoir-faire de la manufacture. Et puis ça va vraiment être l’image de marque de la manufacture ». Un travail extrêmement minutieux qui va lui prendre plusieurs mois.

Alexis, lui, s’est lancé un pari fou, faire renaître un bonbon historique de l’île de la Réunion qui a disparu : le Galabé, produit à partir du jus de canne à sucre. Il a changé de vie pour revenir sur le domaine familial de 200 hectares et vient tout juste de construire une micro-sucrerie : « C’est un produit qui n’a jamais été fait par une entreprise, les gens faisaient ça dans les familles au feu de bois ». Il s’apprête à lancer sa première grosse production. Des champs de canne à sucre de la Réunion aux cuisines des grands chefs étoilés, il nous emmène à la découverte de cette friandise qu’il souhaite remettre au goût du jour.

Adrien est luthier. Il ambitionne de faire résonner de nouveau les trompettes françaises qui avaient été éclipsées par les trompettes made in USA. Il va tenter de décrocher une commande pour la Garde Républicaine. « Mon rêve, c’est qu’elle soit jouée un peu partout dans le monde pour défendre la musique française et qu’on redécouvre ces couleurs-là dans plein d’orchestres à travers le monde ». Il s’est aussi donné comme mission de transmettre son métier auprès des plus jeunes avec des musiciens de renom comme le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf.

Aymeric, a décidé de ressusciter la biscuiterie Olibet fondée par ses aïeux. C'est la première marque française de biscuits créée au 19ème siècle. Liquidée il y a une dizaine d’année, il a décidé de la ressusciter. « On ne peut pas laisser mourir et oublier totalement une histoire telle que celle-là ce serait trop dommage ». Un pari osé. Il va relancer la fabrication artisanale de biscuits et tenter de les faire connaître auprès du public.

Partons à la découverte de ces passionnés qui ont décidé de relancer des savoir-faire locaux.