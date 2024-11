"13h15 le dimanche" 3 novembre 2024 : Le miroir aux alouettes sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 3 novembre 2024 sur France 2, «Le miroir aux alouettes », une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Florent Muller, Frédéric Capron, Matthieu Parmentier et Sylvain Piot.

A deux jours de l'élection présidentielle américaine, le résultat est plus que jamais incertain et les autorités se préparent à un scrutin sous tension. "13h15 le dimanche" est allé dans plusieurs Etats, à la rencontre de cette Amérique divisée.

Le magazine "13h15 le dimanche" plonge dans une Amérique fracturée, en plein compte à rebours avant les résultats de l’élection présidentielle américaine, dont le scrutin se tient le mardi 5 novembre.

La course présidentielle n’a jamais été aussi serrée : les deux candidats, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, sont au coude-à-coude dans les sondages. La victoire d'un des deux camps devrait dépendre d'à peine quelques dizaines de milliers de votants répartis dans sept Etats dits "pivots" parce qu'ils peuvent faire basculer l'élection.

La campagne est suivie avec une immense attention par toute l'Union européenne qui, selon les résultats, pourrait être ébranlée par les décisions prises à Washington les quatre prochaines années.

Une seule certitude à quelques jours du scrutin : le résultat des urnes, quel qu’il soit, sera contesté. Le spectre du 6 janvier 2021, avec la prise d’assaut du Capitole par certains partisans de Donald Trump, reste dans toutes les mémoires.

Le 28 octobre, des centaines de bulletins déposés de façon anticipée ont été détruits après les incendies volontaires d'urnes électorales dans les Etats de Washington et de l'Oregon. Certains volontaires et fonctionnaires chargés de l'organisation du scrutin sont la cible d'intimidations, et la sécurité dans les bureaux de vote a dû être renforcée.

Comment une démocratie peut-elle fonctionner si personne n’adhère à la même réalité ?

"13h15 le dimanche" est allé en Arizona, dans le Michigan, à Washington et en Californie, dans la Silicon Valley, à la rencontre de cette société plus divisée que jamais.