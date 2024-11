"Grands Reportages" : Championnat du monde des métiers, ces Français qui valent de l'or, dimanche 17 novembre 2024 sur TF1

Dimanche 17 novembre 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", Anne-Claire Coudray vous proposera le découvrir le 1er épisode de « Championnat du monde des métiers : ces Français qui valent de l'or » une série documentaire de Marion Leclercq.

Les jeunes artisans eux aussi ont leurs Jeux Olympiques ! Ils sont carreleurs, pâtissiers, coiffeurs ou encore réceptionnistes. Coachés comme des athlètes de haut niveau, ils se préparent à la compétition de leur vie. Cette année, l’équipe de France des métiers joue à domicile, à Lyon, face à 1500 compétiteurs venus de 70 pays.

Pendant 9 mois, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi les meilleurs artisans de leur génération dans leur préparation exigeante, en France au Danemark et en Corée du Sud. Prêts à tous les sacrifices, soutenus par leurs professeurs, famille et amis, ils vont repousser leurs limites, pour espérer décrocher un titre mondial et vivre les moments les plus forts de leurs vies.

Épisode 1

A 22 ans, Océane est pâtissière près de Soissons en Picardie. Levée à deux heures du matin, elle enchaîne les doubles journées “Par moments, on a envie de faire une petite sieste mais ce n‘est pas grave, on fera ça après! Pareil pour les sorties entre amis, ce n’est pas en allant boire des coups que la médaille d’or va venir !” Son défi? Surmonter la difficulté du thème imposé cette année : le théâtre de Guignol. A Lyon, Océane devra réaliser une pièce en sucre monumentale, des personnages en pâte à sucre ou encore des chocolats face à une vingtaine de concurrents tout aussi déterminés qu’elle. Mais la pression est forte sur ses épaules…

Marie est elle aussi championne de France à 22 ans, mais en coiffure. Elle vit à Quimper et a choisi de consacrer une année entière à la préparation du concours. Avec sa coach Claudie, elle se prépare à toutes les éventualités, coupure d’eau, ou accessoire oublié : “Face un imprévu, il faut gérer son stress, le chrono continue à tourner, il faut savoir comment rattraper ce temps là”. Accompagnée par sa coach, elle va se rendre en Corée pour se confronter à sa principale rivale. Puis viendra l’épreuve finale à Lyon et le niveau va être particulièrement élevé.

Ticiano, lui, a seulement 19 ans et il a déjà une solide expérience dans le métier de carreleur. Il a remporté haut la main le titre de Meilleur apprenti de France l’année dernière et pour lui, le titre mondial semble à portée de main. Jusqu’à présent, il ne s’est confronté qu’à des compétiteurs français. Pour se préparer aux mondiaux, il est coaché par un ancien compétiteur, Davy, qui va l’accompagner lors de son premier déplacement au Danemark. “Ce qui est bien, c’est qu’on découvre comment eux ils font et s’ils ont des bonnes petites techniques, on les pique!” Pour départager les compétiteurs à Lyon, la victoire peut se jouer à quelques millimètres…

Enfin, Théo est réceptionniste dans un palace parisien. A 19 ans, il navigue entre deux univers : un monde rural où il a grandi en Touraine et l’ultra-luxe des capitales mondiales. Son épreuve repose en grande partie sur de l’improvisation en anglais lors de jeux de rôle à la réception. Pour s’y préparer, il suit des cours de théâtre “ça permet de travailler sur nous-même car l’univers du concours est assez stressant, ça nous met dans des conditions extrêmes.” Théo va devoir gérer des crises et des demandes exceptionnelles, comme un client excédé ou un groupe arrivant à la dernière minute. S’il veut gagner, il devra montrer au jury qu’il sait garder son sang-froid et toutes circonstances.