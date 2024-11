"20h30 le vendredi" 22 novembre 2024 sur France 2 : Tetris, les petits blocs de l'est

Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse ce 22 novembre 2024 sur France 2 dans la continuité du JT de 20H, « Tetris, les petits blocs de l'est ».

Chaque semaine, "20h30 le vendredi" propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société.

Tetris, les petits blocs de l'est

Les jeux vidéo font désormais partie de nos vies, de la pop culture. Les premiers sont mythiques : Pong, Space Invaders, Pac-Man, et bien sûr Tetris, ces briques de couleur qu’on empile à un rythme de plus en plus rapide.

Ce jeu a rendu accroc des générations de joueurs dans le monde entier, et c’est en Union soviétique, avant la chute du mur de Berlin, que le puzzle le plus populaire du monde a été inventé.

La première version du jeu est créée en 1984 par un jeune chercheur, Alexeï Pajitnov, qui passe son temps libre à développer, à l’Académie soviétique des sciences de Moscou où il étudie, un puzzle dynamique sur un ordinateur de l'Union soviétique, un Elektronika 60. Il comprend rapidement le potentiel de son invention et décide d'envoyer une version de son jeu en dehors des frontières de l'URSS.

Le succès est tel que des hommes d'affaires vont tout faire pour récupérer les droits de ce jeu, qui appartiennent à l'Elorg, le bureau détenant toutes les licences de logiciels soviétiques. Un accord est d'abord trouvé avec le Britannique Robert Stein pour son exploitation sur les ordinateurs personnels aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Puis en 1988, alors que Nintendo est sur le point de sortir le premier Game Boy, Henk Rogers, un entrepreneur en jeux vidéo, veut que Tetris soit vendu avec la première console portable de la marque. Il s'envolera pour Moscou afin de négocier, sous la surveillance du KGB, les droits pour le Japon...

Un reportage de François-Julien Piednoir, Vincent Barral, Nicolas Ducros et Olivier Marzin.