"Reportages découverte" : Ils redonnent la joie de lire, samedi 30 novembre 2024 sur TF1

Samedi 30 novembre 2024 à 14:45, TF1 diffusera dans "Reportages découverte" le document « Ils redonnent la joie de livre » réalisé par Mélanie van der Ende.

Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la plupart d'entre nous... et pourtant, c'est impossible pour de nombreux Français. Un handicap invisible, une frustration terrible, une honte pour beaucoup. Ils sont pourtant 2,5 millions en France à ne pas savoir lire et écrire, l’équivalent de 7 % de la population. Passé scolaire douloureux, rupture dans l’enfance, à chacun son histoire.

Pourtant ils sont de plus en plus nombreux à refuser cette fatalité. Ils ont 40, 50 ou 60 ans, des enfants, des familles, et décident de se lancer dans la grande aventure de la lecture. Une aventure qui va changer leur vie.

En Mayenne, Mario, 43 ans, dirige sa propre entreprise d’élagage. Pourtant il ne sait ni lire ni écrire : « Les arbres je les connais mais sur le papier je ne les connais pas ». A l’aise sur les chantiers, il l’est beaucoup moins au moment de la facturation. Il se fait aider par son fils qui travaille avec lui. Ne supportant plus cette situation d’handicap, Mario a décidé de ne plus se cacher : « Aujourd’hui, j’en ai marre. Je sais qu’il y a des personnes dans mon cas mais qui n’osent pas, mais il faut oser. Moi aussi, au départ, j’avais honte de dire je ne sais pas lire et écrire ». Père de cinq enfants, Mario n’est quasiment jamais allé à l’école de sa vie. Courageusement, il a décidé de tout reprendre à zéro.

Patricia est animatrice dans une école élémentaire, à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Elle s’occupe d’une classe de CP. Mais pour faire l’appel, elle doit se faire aider d’un élève : « Il y a des noms que j’arrive à lire mais d’autres non. Maelyste, celle-ci par exemple Maelyste, dès qu’il y a un y ou quand un k… ». Mère de quatre enfants, Patricia vit avec la petite dernière. Son vœu le plus cher serait de parvenir à lui lire une histoire. Pour s’en donner les moyens, trois fois par semaine, elle a rendez-vous dans une association où elle retrouve des personnes qui, comme elle, sont en situation d’illettrisme. Carine, sa formatrice, la suit depuis trois mois : « Elle se débrouille bien. Les personnes qui viennent ici gagnent confiance en elles, elles ont besoin de cela, c’est super important ».

Dans la région de Bordeaux, Théo, 19 ans, rencontre de grandes difficultés de lecture. Il rêve de décrocher son permis de conduire mais pour y arriver, il doit d’abord réussir à passer son code de la route. Pour y parvenir, il s’est lancé un sacré défi : « Dans ma tête je me dis que je peux apprendre à lire et à écrire, je peux je sais que je vais y arriver ». Mais réapprendre à lire et à écrire à l’âge adulte est un parcours du combattant. Pour Théo, ce sera un chemin semé d’embûches mais il semble décidé à mettre toutes les chances de son côté : « Je n'ai plus envie de me cacher même si parfois c’est pour éviter les moqueries ».

Enfin, près de Toulon, dans le Var, Aline, 62 ans, a réappris à lire à l’âge de 50 ans. Douze ans plus tard, elle parcourt la France avec le récit de son histoire : « Je sais que toute personne illettrée, n’est pas libre, pas émancipée, c’est un devoir de mettre tout ça en lumière, et ce n’est pas parce qu’on a tel âge qu’on ne peut pas retourner à l’école ». Depuis la sortie de sa biographie, Aline témoigne inlassablement de sa nouvelle vie. Son combat contre l’illettrisme a été remarqué. Elle est nommée à un concours qui récompense les femmes engagées : « J’ai souvent eu les prix des bonnets d’âne mais jamais un prix pour avoir écrit un livre ».

Aline, Théo, Patricia et Mario ont décidé de ne plus être invisibles. Tous veulent changer le regard que la société porte sur eux.