"20h30 le dimanche" : Dominique Crenn, le goût du risque ce 29 décembre 2024 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le dimanche" ce 29 décembre 2024 sur France 2, "Dominique Crenn, le goût du risque", un portrait signé Matthieu Darnon, Rémi Vorano et Elise Leygnier.

Pendant les fêtes de fin d'année, le magazine poursuit son récit d'aventures humaines. Des documents inédits sur des parcours de vie inspirants, à découvrir sur France 2 à la suite du journal de 20 heures.

"20h30 en fêtes" part à la découverte d'une cheffe française, classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2024. Elle est la seule Française à y figurer cette année et succède à Christine Lagarde ou Kylian Mbappé.

Avec 3 étoiles Michelin, Dominique Crenn est une star de la gastronomie à San Francisco, en Californie. Pourtant, rien n’était écrit. Abandonnée par sa mère, adoptée à l’âge de 18 mois, Dominique Crenn est recueillie par un père breton, résistant et gaulliste qui lui donne le goût de l’audace.

À 21 ans, un diplôme d’économie en poche, elle part pour San Francisco sans aucun projet sinon de faire des rencontres qui correspondent à ses valeurs et à son goût des autres. Elle est embauchée dans un restaurant et se fait une promesse : ouvrir un jour son propre endroit qui sera un espace de chaleur, de tolérance, d’ouverture et de poésie.