Lundi 20 janvier 2025, à l'occasion de l'investiture de Donald Trump, la rédaction nationale de France Télévisions proposera une émission spéciale à suivre en direct sur France 2 à partir de 17:00.

Lundi 20 janvier 2025 dès 17:00, France 2 proposera une émission spéciale en direct, présentée par Julian Bugier, avec Etienne Leenhardt et leurs invités.

Ensemble, ils commenteront la cérémonie d'investiture du 47ème président des États-Unis, qui se tiendra au Capitole, à Washington.

Reportages, invités, et duplex avec Franck Genauzeau et Camille Guttin, les correspondants de France Télévisions aux États-Unis, et Ben Barnier et Nay Naayem, envoyés spéciaux de la rédaction à Washington.