"13h15 le samedi" : Los Angeles en feu, ce 18 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 18 janvier 2025 sur France 2, « Los Angeles en feu », un reportage sur les incendies dévastateurs qui frappent la ville de Los Angeles.

Depuis le 7 janvier, Los Angeles est en proie à des incendies dévastateurs, et des quartiers entiers ont été rayés de la carte. "13h15 le samedi" a suivi des familles sous le choc après avoir vu leur maison menacée, et parfois détruite par les flammes.

Les équipes de "13h15 le samedi" se sont rendues à Los Angeles, au cœur des incendies qui ravagent depuis plus d'une semaine des quartiers entiers et ont fait au moins 24 morts.

Alors que les pompiers tentent toujours de contenir les flammes, c'est l'heure du constat des dégâts pour des milliers de familles. Ces incendies pourraient être les plus coûteux jamais enregistrés aux États-Unis, avec un bilan désormais estimé à 275 milliards de dollars (environ 267 milliards d'euros).

Stan, Caroline et leurs enfants ont vécu dans l’angoisse à mesure que les flammes se rapprochaient. Paul et sa famille, eux, ont tout laissé derrière eux. Le feu a finalement épargné ces deux familles françaises. Anneli et sa famille n’ont pas eu cette chance, leur maison a été rasée par les flammes. Cette Britannique qui dirige un lycée international a tout perdu…

Comment va se passer la reconstruction face à l'exode des compagnies d’assurance et la sécheresse endémique qui leur fait craindre pour l’avenir ?

Un document de Maxime Bénéteau, Fabien Lasserre, Morgane Du Liège, Perrine Bonnet, Eric Chevalier et Nicolas Berthelot.