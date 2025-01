"20h30 le samedi" : Souchon en famille ce 18 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le samedi" ce 18 janvier 2025 dans la continuité du 20H de France 2, « Souchon en famille » un document réalisé par Lucile Aimard, Félix Albert et Morgane Leproust.

Chaque semaine, "20h30 le samedi", présenté par Laurent Delahousse après le 20 Heures sur France 2, dévoile la petite histoire dans la grande, à feuilleter comme un album de famille.

"20h30 le samedi" revient cette semaine sur l’homme qui se cache derrière la chanson « Allô maman bobo », emblématique de son répertoire. Quand, il y a 50 ans, Alain Souchon fait ses débuts, son personnage d’antihéros qui s’amuse de ses failles détonne. Homme enfant, il s’est emparé de sujets graves avec, toujours, une pointe de malice.

La famille Souchon, c'est aussi l’histoire d’un père qui a transmis sa passion pour la musique et l’écriture à ses fils, Pierre et Ours. Ensemble, ils ont composé son 15e album, « Âmes Fifties », sorti en 2019. C'est aussi avec eux qu’il est remonté sur scène, pour souffler le 27 mai 2024 ses 80 bougies.

Un reportage signé Lucile Aimard, Félix Albert et Morgane Leproust.