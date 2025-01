"Grands Reportages" : A10, l'autoroute de tous les dangers, samedi 25 janvier 2025 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 7 janvier 2024 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « A10 : l'autoroute de tous les dangers », un document réalisé par Bertrand Boyer.

557 km de bitume entre Paris et Bordeaux… C’est la plus longue autoroute de France et l’une des plus fréquentées ! Des millions de véhicules, de camions, des patrouilleurs et même des éoliennes… Mais assurer la sécurité ou l’entretien d’une telle autoroute et de ses aires est un travail de chaque instant. Pendant près d’un an, les équipes de "Grands Reportages" ont découvert les coulisses de cette autoroute, avec ceux qui la font vivre !

Sur l’A10, la sécurité est une obsession, notamment pour les 1000 patrouilleurs qui travaillent pour la société d’autoroute. Bryan veille sur une section de 54 kilomètres, juste à la sortie de la région parisienne. Objets dangereux, véhicules sur la bande d’arrêt d’urgence, accidents… Il enchaîne les interventions, parfois au beau milieu des voies : “Le plus compliqué, c'est de juger la vitesse des véhicules qui arrivent. Il faut réussir à savoir à quel moment on traverse, toujours faire face au flot, éviter de courir.” Un métier à haut risque : en 20 ans, 27 patrouilleurs sont morts en intervention sur les autoroutes françaises.

Sur le port de la Rochelle, trois monstres de 17 tonnes et de 70 mètres de long. Des pales d’éoliennes que Kris est chargé de convoyer jusque dans la Vienne. Il va devoir faire 70 kilomètres sur l’A10 : “Sur autoroute, on pourrait se dire que c’est tout droit et donc reposant pour les conducteurs mais pas du tout. Le flot de circulation, les bretelles d’insertion, il peut venir des véhicules de partout. Il faut être très vigilant.” Entre automobilistes imprudents, passage de péages étroits et mêmes pannes, son parcours sera semé d'embûches.

Fini le self vieillot et les plats industriels réchauffés… Depuis plusieurs années, sur cette aire près de Bordeaux, la fréquentation de la cafétéria baisse. Alors Hayat, la gérante, va devoir tout changer : buffet, décoration, contenu des assiettes… Verdict le jour de la réouverture : “Aujourd’hui, on va voir nos clients, on va avoir leur avis. C’est vrai qu’on stresse, parce que c’est un grand changement !”

Près de Tours, Christine, qui travaille pour la société d’autoroute, construit un curieux ouvrage à 4,5 millions d’euros : “Ce n’est pas un pont routier mais un pont qui sera entièrement dédié aux animaux. L’espèce visée est le cerf elaph, d’où sa largeur impressionnante. Si c’est plus petit, il n’a pas envie de passer.” Avec cet écopont, Christine espère protéger toutes sortes d’animaux qui vivent autour du site. Les cerfs mais aussi les renards, les sangliers, les chevreuils… Beaucoup meurent en tentant de traverser les voies.

Et puis l’A10 est aussi un axe majeur pour les go fast et le trafic de stups. Sébastien, douanier, sait qu’à n’importe quel moment, il peut tomber sur des trafiquants dangereux et parfois armés. Avec ses collègues, il réalise régulièrement de belles prises. Cette nuit au péage de Saint-Arnoult, ils interceptent 2 hommes qui cachent dans leur véhicule plusieurs milliers d’euros de cash, grâce à leur chien Sioux : “Ce sont des billets qui sont certainement utilisés dans le cadre des ventes de stups dans les quartiers et sur les fours. Et automatiquement les billets gardent l’odeur.”