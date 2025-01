"20h30 le vendredi" : Churchill et son portrait, ce 24 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire de "20h30 le vendredi" ce 24 janvier 2025 sur France 2, « Churchill et son portrait » un document signé Céline Joly, Félix Albert et Olivier Marzin.

Chaque semaine, "20h30 le vendredi", présenté par Laurent Delahousse, propose un regard décalé et pétillant sur un fait d’actualité ou de société.

A peine arrivé à la Maison-Blanche, Donald Trump a exigé qu’on installe dans son bureau ovale le buste d’un certain… Winston Churchill. Il était l’un des hommes politiques les plus atypiques et charismatiques du XXe siècle, et il s’est éteint il y a 60 ans exactement, le 24 janvier 1965.

Admiré pour sa ténacité face aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, pour ses talents d’orateur et même d’écrivain — il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1953 pour ses nombreux écrits —, Churchill est aussi connu pour ses sautes d’humeur et d’humour, et son goût immodéré pour l’alcool et le cigare.

Peu avant qu’il démissionne de ses fonctions de Premier ministre à 80 ans, les parlementaires britanniques lui ont offert un cadeau d’anniversaire qu’ils voulaient à la hauteur du grand homme : son portrait, par le peintre Graham Sutherland. "20h30 le vendredi" raconte comment sir Winston Churchill a réagi face cette toile.