"13h15 le samedi" : Mayotte, le combat pour la reconstruction, ce 25 janvier 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 25 janvier 2025 sur France 2, « Mayotte, le combat pour la reconstruction », un reportage qui suit des habitants qui se battent pour reconstruire l'archipel.

Un mois et demi après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte le 14 décembre 2024, les équipes de "13h15 le samedi" sont parties à la rencontre des habitants qui se battent pour reconstruire leur archipel.

Lors de sa visite le 30 décembre, le Premier ministre François Bayrou a dit sa volonté d'interdire les bidonvilles. Face à l'urgence, ils ont pourtant en partie retrouvé leur place dans certains quartiers du 101ème département français.

La tempête n’a fait qu’aggraver la pauvreté et l’insécurité sur l’archipel, mais les Mahorais refusent de baisser les bras.

"13h15 le samedi" a suivi Nadjilat et son mari, mais aussi Anoueche et Jérôme. Ils sont restaurateurs, policiers, propriétaire de club de plongée... Alors que Mayotte a été à nouveau placée en alerte rouge le 11 janvier 2025 à cause de l'arrivée d'une deuxième tempête, les habitants déjà affaiblis redoutent le pire.

Un reportage d'Aurélien Chapalain, Patrice Brugère et Smaïn Belhadj.