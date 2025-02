"13h15 le dimanche" : Coeurs de cascadeurs, immersion au Campus Univers Cascades ce 23 février 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 23 février 2025 sur France 2, « Cœur de cascadeurs » une série documentaire en 4 épisodes en immersion dans un centre de formation professionnelle devenu une référence mondiale où des élèves s'exercent à leur futur métier de cascadeur.

Depuis l’âge de 5 ans, Lucas aime grimper aux arbres... le vertige de la hauteur et l’adrénaline de la chute. Pourquoi pas devenir cascadeur ? Déçu de ne pas trouver une formation qui lui convienne, il décide à 21 ans, en 2008, de créer son propre centre de formation en cascades, dans le département du Nord, une sorte de campus à l’américaine.

Aujourd’hui, son école est devenue une référence mondiale dans le domaine de la cascade, et les élèves de Lucas peuvent espérer tourner dans des productions hollywoodiennes. C’est peut-être cette perspective qui a attiré Léo ou Morgane. Ils ont tout juste 20 ans et des rêves plein la tête, mais auront-ils le mental et le physique pour aller au bout de cette aventure ?

Épisode 1 • Léo, l'acrobate

Léo rêve de devenir cascadeur depuis qu’il est enfant, mais il a promis à ses parents d’obtenir son BTS en bâtiment, c’est à cette condition qu’ils lui ont payé son stage à l’école de cascade.

Lucas, le patron du centre, va lui faire une proposition qui change la donne : il s’agit de partir avant la fin de l’année scolaire en Chine, pour participer à l’un des plus grands spectacles de cascades au monde. Une proposition qui ne se refuse pas !

Épisode 2 • Morgane, l'intrépide

Léo appréhende la réaction de ses parents, tandis que Morgane approfondit sa formation au centre. Son ambition à elle : participer à des tournages de cinéma. Mais il faut pour cela qu’elle parvienne à maîtriser une cascade qu’elle redoute : percuter une voiture en mouvement.

Épisode 3 • Le grand saut

Léo a pris sa décision : poursuivre son rêve et aller en Chine tout en honorant la promesse à ses parents de poursuivre ses études. Un défi de taille et une sorte de vertige...

Morgane, quant à elle, va se confronter à ses peurs avec un tournage de film qui implique une voiture fonçant sur elle.

Épisode 4 • Lucas, toujours plus haut

C’est le grand soir pour Léo, la première fois qu’il va réaliser une cascade très impressionnante à 14 mètres de haut, le corps en feu, très loin de chez lui, en Chine.

Pour Lucas, à ses côtés, c’est aussi un moment important, le rêve d’une transmission qui prend forme et une histoire de confiance aussi.

Une série réalisée par Jean-Sébastien Desbordes et Anthony Santoro / Nania Films.