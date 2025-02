"Grands Reportages" : Collections XXL sur TF1 samedi 1er mars 2025 (vidéo)

Samedi 1er mars 2025 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Collections XXL » un document réalisé par Laura Cabrelli et Marion Leclercq.

Amasser des pièces de monnaie, des timbres ou des coquillages ? Très peu pour eux ! Les collectionneurs que nous allons suivre ont plutôt la folie des grandeurs ! Ils se sont entichés d’objets XXL qui envahissent tout leur espace ! Pour transporter leurs nouvelles trouvailles, il leur faut des tracteurs ou des semi-remorques ; pour les stocker : des granges ou des entrepôts. Et ils n’en ont jamais assez.

En Bretagne, près de Rennes, Gérard collectionne… les moissonneuses-batteuses ! En 12 ans, il en a déjà acquis 32, qu’il stocke dans son jardin. Des tas de rouille à première vue ; des trésors pour lui : « Elles sont un pan négligé de notre patrimoine ; or ces machines ont une histoire, et une âme ». Un fleuron manque néanmoins à sa collection : le tout premier modèle de moissonneuse-batteuse de France, inventé en 1933. Il pense avoir localisé l’un des trois spécimens restants sur le territoire, et compte bien mettre la main dessus. Et pour rapporter cette moissonneuse dans son jardin, Gérard va montrer qu’il est prêt à tout.

En Ille-et-Vilaine, Anne cultive ses souvenirs d’enfance. Elle collectionne des maisons de poupées, dont certaines peuvent atteindre deux mètres de haut. « Je n’ai plus de place chez moi, j’ai dû rajouter des étagères sur les meubles anciens de famille ! », plaisante-t-elle. Robinets rococo minuscules, pinces à linge lilliputiennes… Anne redonne vie à ses maisons en les meublant méticuleusement. Elle part en quête de son 86ème modèle. Une aventure qui va la mener bien loin de son village breton.

En Normandie, Christian s’est lancé sur un créneau un peu moins féérique : les chars d’assaut américains de la Libération ! Ce passionné de la seconde guerre mondiale en a acquis près d’une trentaine et il lui en manque encore. « Mon grand-père m’a raconté qu’un soldat américain était mort devant chez lui pendant la Libération de Chartres. Ma collection est comme un hommage à ces hommes ». Mais trouver de nouvelles pièces est de plus en plus difficile. Les modèles sont rares, et lors des ventes aux enchères, les prix s’envolent. Christian parviendra-t-il à étoffer sa collection ?

Pendant un an, une équipe de “Grands Reportages” est partie à la recherche de nouveaux trésors avec ces passionnés qui voient les choses en grand.