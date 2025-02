"Grands Reportages" : Arnaques en tout genre, épisode 4 dimanche 2 mars 2025 sur TF1

Dimanche 2 mars 2025 à 13:40, TF1 vous proposera de découvrir dans "Grands Reportages" le 4ème épisode de la série documentaire « Arnaques en tout genre » réalisée par Rim Khalifa et Chloé Vienne.

L’année dernière, plus de 4 millions de français auraient été la cible d’une arnaque. Un chiffre en constante augmentation. Arnaques immobilières ou sentimentales, garagiste peu scrupuleux ou assurance qui débitent sans assurer…

Dans ce dernier épisode nous suivrons des victimes qui ne demandent qu’une chose : obtenir justice.

A Paris, c’est l’un des procès événements de l’année. Sadri Fegaier, PDG milliardaire de la SFAM, une compagnie d’assurance pour appareils high-tech, est jugé pour pratiques commerciales trompeuses. Durant des années, son entreprise aurait réalisé des prélèvements abusifs sur les comptes de milliers de clients, comme Rolande, 84 ans : « Quand j’ai découvert que 22 373 euros avaient été prélevés sur mon compte, j’ai eu honte. Mais je ne lâcherai rien. ». Au total ce sont des millions d’euros qui aurait été injustement prélevés.

A Bordeaux, Jonathan Laulan, surnommé "le roi du loto", fait face à des accusations de détournement de plus d’un million et demi d’euros. « On pensait aider des associations mais il a tout pris pour lui. C’est révoltant », déclare une ancienne joueuse. Au tribunal de Bordeaux, l’animateur-star sera-t-il condamné ?

A Saint-Nazaire, le cauchemar d’Arnaud et Sonia continue. Après avoir gagné en première instance, ils attendent le procès en appel du vendeur qu’ils accusent de leur avoir vendu un appartement devenu insalubre et inhabitable. Leur quotidien est très compliqué : « Moi je n’ai plus l’impression de vivre. Je n’aurais jamais pensé par exemple, aller réclamer de la nourriture avec des SDF pour pouvoir manger. Ça me paraît surréaliste comme situation. »

Enfin, à Annemasse, un faux syndic a détourné des millions d’euros. Comment Madame A. a-t-elle pu mettre la main sur une copropriété et plusieurs appartements en toute impunité ? Nicolas, victime de cette fraude, en a été l’une des victimes : « Elle a manipulé tout le monde. Aujourd’hui, nous voulons qu’elle réponde de ses actes. » Le procès révélera-t-il toute l’étendue de cette arnaque sophistiquée ?