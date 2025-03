"20h30 le vendredi" : L'espace, paradis des complotistes, ce 7 mars 2025 sur France 2

Au sommaire du magazine "20h30 le vendredi" ce 7 mars 2025 sur France 2 dans la continuité du JT, « L'espace, paradis des complotistes ».

Début janvier 2025, le groupe Meta, propriétaire notamment du réseau social Facebook, a décidé d’arrêter, à l'instar de son concurrent X, son programme de vérification des informations partagées par ses utilisateurs.

Depuis, les complotistes s’en donnent à cœur joie, avec un sujet de prédilection : l’espace.

Une histoire et une photo pour l’illustrer : celle de deux astronautes, Sunita Williams et Barry Wilmore, qui célèbrent Noël dans la Station spatiale internationale, dans laquelle ils sont coincés depuis le mois de juin. Le fait qu’ils aient des bonnets de Père Noël, alors qu’ils n’étaient partis que pour huit jours au printemps, a réveillé les conspirationnistes de tous poils, persuadés que c’est une grossière erreur de scénario et que les astronautes sont en fait… en studio. Le séjour des astronautes s'est pourtant prolongé et leur retour sur Terre est imminent.