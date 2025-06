La chaîne T18 dévoile son identité sonore percussive signée Sixième Son (vidéo)

À quelques jours de son arrivée sur le canal 18 de la TNT, la chaîne T18 dévoile son identité sonore qui a été créé par l'agence Sixième Son.

Sixième Son, agence pionnière et leader de l’identité sonore, signe le nouvel habillage sonore de T18, la chaîne gratuite de la TNT. Une musique sur mesure pour un projet d’envergure, mené sous la direction de Denis Olivennes et Christopher Baldelli et qui s’inscrit dans une ambition forte : offrir une télévision accessible à tous qui propose du débat, du documentaire et du divertissement.

Une nouvelle voix dans le paysage audiovisuel

Pour incarner la promesse éditoriale de T18 — « La télé qui s’amuse à réfléchir » — Sixième Son a conçu un univers sonore parfaitement adapté à l’identité graphique imaginé par Etienne Robial et à l’habillage décliné par l’agence Gédéon :

Des sons « flat » pour coller au design 2D de l’identité visuelle : la création sonore colle à l’approche épurée du visuel pour une très grande clarté. C’est direct, sans détour.

Un T sonore central en fil rouge de l’habillage : il a littéralement intégré la composition en devenant le charley de la batterie. Il agit comme un signal identitaire et humain, une métaphore du médiateur du débat.

Une base sonore statutaire, neutre et posée, évoque l’écoute, la pluralité des voix, et l’arbitrage. Les fréquences basses du sub posent les bases.

Des sons mécaniques et percussifs qui se répondent pour suggérer l’échange, la contradiction, le rebond et amener du mouvement et de la modularité. Ils rythment l’identité sonore de manière ludique mais rigoureuse.

Une voix féminine incarnée : elle porte l’identité. Avec la douceur des vibraphones pour arrondir et équilibrer, amener de la lumière et de la fluidité.

Une démarche qui ne laisse rien au hasard

Sixième Son a conçu l’ensemble du territoire sonore de la marque : jingles, éléments modulaires qui rythment les programmes de la chaîne et musique dédiée pour la quotidienne "Pour tout dire", présentée par Matthieu Croissandeau.

Sixième Son, expert des médias

Avec cette nouvelle collaboration, Sixième Son renforce son empreinte dans le secteur des médias après avoir signé les identités sonores de M6+, RTL, RTS et blue en Suisse, ou encore Tegna aux États-Unis.

T18 s’inscrit ainsi dans la lignée de marques médias ambitieuses qui misent sur le son comme vecteur de différenciation, de clarté et de mémorisation.