"Reportages découverte" : Conflit, vacanciers contre locaux sur TF1 samedi 7 juin 2025

Samedi 7 juin 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera le document « Conflit : vacanciers contre locaux » réalisé par Kevin Denzler.

A lui seul, le tourisme fait vivre près de 5% de la population française. L’année 2023 a d’ailleurs été particulièrement bénéfique pour le secteur, avec près de 65 milliards de recettes uniquement durant la période estivale. Mais problème : 80% du tourisme se concentre sur seulement 20% de notre territoire. Conséquence : il y a souvent trop de touristes au même endroit, au même moment. Les locaux sont en première ligne face à ces hordes de voyageurs qui affluent dans leurs régions, avec leur lot de mauvaises surprises. Incivilités, nuisances, hausse des prix, crise du logement et même de l’eau… Les habitants des zones touristiques sont les grands oubliés d’un « surtourisme » qui semble profiter à tous, sauf à eux. Qu’ils soient habitants, élus ou militants, tous se mobilisent pour sauver leur région et leur qualité de vie. Face au tourisme de masse, la résistance s’organise !

A Annecy, au beau milieu de l’été, les rues étroites de la vieille ville ne désemplissent pas. Le bruit des valises sur les pavés se fait entendre jusqu’en pleine nuit… Un autre phénomène prend de l’ampleur saison après saison : les meublés de tourisme. Plus 30% en deux ans. Dans le centre historique d’Annecy, Aurélien, n’en peut plus d’avoir ce type de location au-dessus de chez lui. “J’ai l’impression de vivre en dessous d’une réserve d’éléphants… Il y a de quoi devenir fou et être énervé en permanence. Ça pourrit la vie.” Alors l’enseignant est bien décidé à faire limiter le nombre de locations touristiques dans sa ville. Et pour cela, il a peut-être trouvé un allié de taille…

Dans certaines régions, l’afflux massif de touristes est tel qu’il donne lieu à une crise du logement sans précédent, comme au Pays-Basque. Face à l’explosion de meublés de tourisme, désormais, de nombreux habitants n’arrivent plus à se loger à l’année. C’est le cas d’Helena et Ion, mis à la porte de chez eux juste avant l’été au profit de touristes et contraints de dormir dans leur voiture durant tout l’été, alors qu’ils travaillent. “C’est la première fois qu’on se retrouve à la rue, c’est très difficile pour nous. Ce n’est pas une situation tenable sur le long terme, c’est impossible !” Pour aider les habitants comme eux à retrouver un logement, mais aussi contraindre les propriétaires à respecter la loi, certains militants basques sont prêts à tout.

Dans les Pyrénées-Orientales, la guerre entre touristes et locaux est aussi exacerbée par la sécheresse. Les tensions se cristallisent autour de l’eau, une ressource de plus en plus rare. D’un côté, les agriculteurs comme André, qui subissent d’importantes restrictions en eau. De l’autre, les campings, qui même s’ils se sont engagés à réduire leur consommation d’eau, sont autorisés à ouvrir leurs piscines et autres toboggans. “Nous on ne peut pas arroser, et les touristes, eux, se baignent ! rage André. Pourtant, on est à seulement 800 mètres de la mer”. Très remonté face au tourisme de masse, l’agriculteur espère bien faire changer les mentalités.

C’est également le cas de Sauveur, médecin généraliste à Ajaccio. Il déplore de voir débarquer chaque jour des bateaux de croisière dans sa ville. Avec parfois plus de 7000 touristes à bord, soit 1/10ème de la population locale ! “On n’est pas contre le tourisme, mais cette forme-là, ce n’est plus possible. Ça ne peut pas continuer comme ça.” Pourtant, ces croisières rapporteraient 20 millions d’euros à l’économie locale chaque année. Alors certains commerçants se frottent les mains. Mais pour Sauveur, ces retombées économiques ne profitent pas à tout le monde. Et il y a pire : selon lui, ces navires sont néfastes pour la santé. Et il va tout faire pour le prouver