Défilé du 14 juilllet 2025, édition spéciale sur France 2 à partir de 06:00, le dispositif complet

Lundi 14 juillet 2025, la direction de l'Information de France Télévisions se mobilise, avec plus de 7 heures de direct, pour vous faire vivre le défilé militaire. Présentation du dispositif complet.

Dès 06:00, France 2 propose une matinée exceptionnelle avec Télématin suivi d'une émission spéciale présentée par Julian Bugier depuis les Champs-Élysées et la place de la Concorde.

06:00 « Télématin » exceptionnel en direct des Champs-Elysées

Flavie Flament, Julien Arnaud, Damien Thévenot et les chroniqueurs de Télématin dévoileront les coulisses et les derniers préparatifs du défilé du 14 juillet. Maya Lauqué suivra un exercice de la Légion étrangère, Camille Dahan sera avec la Garde républicaine, et Loïc Ballet au château de Vincennes avec l'armée de terre pour dévoiler les dernières innovations des armées.

09:45 Émission spéciale en direct de la place de la Concorde

Julian Bugier, ainsi que toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions déployées à Paris et en région, feront vivre en direct cette fête nationale et découvrir les unités mises à l’honneur cette année.

Cette émission spéciale sera marquée par de nombreuses séquences inédites avec des sportifs de haut niveau et des personnalités qui se mobiliseront aux côtés des journalistes de la rédaction nationale de France Télévisions, avec en point d'orgue le grand défilé militaire du 14 juillet.

Avec la participation de Maryse Burgot, Jean-Baptiste Marteau, Louise Ekland et Jeff Wittenberg.